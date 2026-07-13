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Молодежные турниры
13 июля 2026, 14:27 | Обновлено 13 июля 2026, 14:37
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ФЕДОРЧУК: «В полуфинале с Германией не сумели прыгнуть выше головы»

В полуфинале с немцами украинская юношеская сборная не сыграла через не могу

13 июля 2026, 14:27 | Обновлено 13 июля 2026, 14:37
250
0
ФЕДОРЧУК: «В полуфинале с Германией не сумели прыгнуть выше головы»
Олег Федорчук
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Известный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало сборной Украины пробиться в финал юношеского чемпионата Европы по футболу в Уэльсе.

«Если одним предложением, то в поединке с немецкими ровесниками не хватило мастерства. Не исключено, что уверенный выход из группы также не пошел на пользу: ребята успокоились, посчитав, что с главной задачей – завоеванием путевки на чемпионат мира, уже справились. Потому и оказались психологически не готовы сплотиться и прыгнуть выше головы. А по уровню подготовки незначительное преимущество было на стороне соперника.

К тому же, если с вратарями и полузащитниками все было хорошо, то другие позиции, особенно защита, вызывали беспокойство. А где тонко, там и рвется. Два провала в центре обороны и привели к поражению в полуфинале.

Хотя, в общем-то, попадание в квартет сильнейших сборных Европы наши юноши могут записать себе в актив. Теперь главное не успокаиваться на достигнутом. Следует сосредоточиться на исправлении ошибок. Потому что впереди – чемпионат мира, где конкуренция будет гораздо острее, а работы еще непочатый край».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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