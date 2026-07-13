Костюк запретил футболисту Динамо играть за украинскую сборную
Известны детали, почему Редушко не было в сборной Украины U-19
Журналист Михаил Спиваковский объяснил ситуацию вокруг отсутствия вингера «Динамо» Богдана Редушко в составе сборной Украины U-19.
«Из того, что я знаю, был разговор Михайленко с Костюком, где он изложил свои аргументы. Редушко сейчас для Костюка почти основной игрок, его нужно использовать, впереди еврокубки.
В сборной предлагали вариант, что игрока можно было бы отпустить после группового этапа, а при определенных условиях даже после двух матчей, ведь главная задача уже была решена. Но в итоге Редушко остался в клубе», – отметил журналист.
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