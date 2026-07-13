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  4. Костюк запретил футболисту Динамо играть за украинскую сборную
Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 03:32 |
464
0

Костюк запретил футболисту Динамо играть за украинскую сборную

Известны детали, почему Редушко не было в сборной Украины U-19

13 июля 2026, 03:32 |
464
0
Костюк запретил футболисту Динамо играть за украинскую сборную
УАФ. Богдан Редушко
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Журналист Михаил Спиваковский объяснил ситуацию вокруг отсутствия вингера «Динамо» Богдана Редушко в составе сборной Украины U-19.

«Из того, что я знаю, был разговор Михайленко с Костюком, где он изложил свои аргументы. Редушко сейчас для Костюка почти основной игрок, его нужно использовать, впереди еврокубки.

В сборной предлагали вариант, что игрока можно было бы отпустить после группового этапа, а при определенных условиях даже после двух матчей, ведь главная задача уже была решена. Но в итоге Редушко остался в клубе», – отметил журналист.

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Динамо Киев Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 Игорь Костюк сборная Украины по футболу U-19 Богдан Редушко
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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