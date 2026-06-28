Скандал. Костюк не отпустил игрока Динамо в украинскую сборную

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал отсутствие в команде полузащитника киевского «Динамо» Богдана Редушко на чемпионате Европы-2026.

По словам наставника, тренерский штаб юношеской сборной пытался договориться с киевским клубом, однако получил отказ.

«К сожалению, его не отпустили. Хотя мы и предлагали им взять Богдана только на две игры и отпустить его после второго матча с сербами, к сожалению, руководство, ну и Игорь Костюк не пошли нам навстречу. Ну, жаль, но что поделать? Надо двигаться дальше. У нас есть другие игроки, которые готовы подставить плечо», – отметил Дмитрий Михайленко.