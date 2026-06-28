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Сборная УКРАИНЫ
28 июня 2026, 22:51 | Обновлено 28 июня 2026, 23:24
1581
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Скандал. Костюк не отпустил игрока Динамо в украинскую сборную

Редушко не поможет сборной U-19, Михайленко назвал причину

28 июня 2026, 22:51 | Обновлено 28 июня 2026, 23:24
1581
1 Comments
Скандал. Костюк не отпустил игрока Динамо в украинскую сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Редушко
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Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал отсутствие в команде полузащитника киевского «Динамо» Богдана Редушко на чемпионате Европы-2026.

По словам наставника, тренерский штаб юношеской сборной пытался договориться с киевским клубом, однако получил отказ.

«К сожалению, его не отпустили. Хотя мы и предлагали им взять Богдана только на две игры и отпустить его после второго матча с сербами, к сожалению, руководство, ну и Игорь Костюк не пошли нам навстречу. Ну, жаль, но что поделать? Надо двигаться дальше. У нас есть другие игроки, которые готовы подставить плечо», – отметил Дмитрий Михайленко.

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Богдан Редушко Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19
Дмитрий Олийченко Источник: Суспильне Спорт
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А чого скандал? Турнір необов'язковий в календарі УЄФА, а Редушко зараз - перший основний вінгер в Динамо. Шкода, звісно, що так склалося; але і в данців, і в хорватів є така проблема  з відсутністю найсильніших виконавців -  і не одна.
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