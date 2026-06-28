Украина U-19 стартует на Евро-2026. Состав групп, заявка, расписание матчей

Юношеская сборная Украины U-19 стартует на Евро-2026 U-19.

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

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На групповом этапе команда Дмитрия Михайленко проведет поединки против Хорватии (29 июня), Сербии (2 июля) и Италии (5 июля).

Все встречи украинской сборной состоятся в Бангоре на местном стадионе. В другой группе сыграют: Уэльс, Дания, Германия, Испания.

По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют в финале турнира. Все полуфиналисты автоматически получат путевки на чемпионат мира 2027 U-20.

Команды, занявшие третьи места в группах, проведут матч за 5-е место. Победитель этой встречи получит право сыграть в межконтинентальном плей-офф за выход на ЧМ-2027 U-20.

Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2026

🔹 Группа A: Уэльс, Дания, Германия, Испания

🔹 Группа B: Хорватия, Сербия, Италия, Украина

Календарь матчей

28.06. 20:00 Уэльс U-19 – Испания U-19

28.06. 22:00 Германия U-19 – Дания U-19

29.06. 18:00 Италия U-19 – Сербия U-19

29.06. 22:00 Хорватия U-19 – Украина U-19

01.07. 20:00 Дания U-19 – Испания U-19

01.07. 22:00 Уэльс U-19 – Германия U-19

02.07. 16:00 Хорватия U-19 – Италия U-19

02.07. 20:00 Сербия U-19 – Украина U-19

04.07. 16:00 Дания U-19 – Уэльс U-19

04.07. 16:00 Испания U-19 – Германия U-19

05.07. 18:00 Сербия U-19 – Хорватия U-19

05.07. 18:00 Украина U-19 – Италия U-19

Состав сборной Украины U-19

🔹 Вратари: Назар Домчак (Славия Прага, Чехия), Денис Марченко (Карпаты Львов).

🔹 Защитники: Никита Калюжный, Ярослав Милокост, Дмитрий Стрильчук (все – Шахтер Донецк), Кирилл Дигтярь, Егор Шерстюк (оба – Металлист Харьков), Даниил Малов (Олимпия Любляна, Словения), Юрий Кокодиняк (Карпаты Львов), Константин Губенко (Динамо Киев).

🔹 Полузащитники: Александр Сорока (Гент, Бельгия), Богдан Оличенко (Бавария Мюнхен, Германия), Константинос Плиш (Олимпиакос Пирей, Греция), Павел Люсин (Динамо Киев), Сергей Игнатков (Сараево, Босния и Герцеговина), Патрик Сикут (Питерборо, Англия), Виталий Глют (Чикаго, США).

🔹 Нападающие: Богдан Попов (Эмполи, Италия), Дмитрий Богданов (Унион Берлин, Германия), Александр Каменский (Кривбасс Кривой Рог).

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