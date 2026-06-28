Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сборная Украины U-19 в Уэльсе готовится к старту Евро-2026 U-19
Молодежные турниры
28 июня 2026, 13:34 | Обновлено 28 июня 2026, 14:16
149
0

ФОТО. Сборная Украины U-19 в Уэльсе готовится к старту Евро-2026 U-19

Сине-желтые провели тренировку перед матчем против Хорватии U-19

28 июня 2026, 13:34 | Обновлено 28 июня 2026, 14:16
149
0
ФОТО. Сборная Украины U-19 в Уэльсе готовится к старту Евро-2026 U-19
УАФ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Юношеская сборная Украины U-19 провела тренировку в Уэльсе перед стартом на Евро-2026 U-19.

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В преддверии матчей в рамках Евро-2026 арбитры и представители УЕФА пообщались с игроками сборной Украины U-19, где разъяснили ключевые нюансы принятия решений арбитрами, обратили внимание на обновленные трактовки правил и ответили на вопросы футболистов.

На групповом этапе команда Дмитрия Михайленко проведет поединки против Хорватии (29 июня), Сербии (2 июля) и Италии (5 июля). Все встречи украинской сборной состоятся в Бангоре на местном стадионе. В другой группе сыграют: Уэльс, Дания, Германия, Испания.

По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют в финале турнира. Все полуфиналисты автоматически получат путевки на чемпионат мира 2027 U-20.

Команды, занявшие третьи места в группах, проведут матч за 5-е место. Победитель этой встречи получит право сыграть в межконтинентальном плей-офф за выход на ЧМ-2027 U-20.

ФОТО. Сборная Украины U-19 в Уэльсе готовится к старту Евро-2026 U-19

По теме:
Где смотреть онлайн матч Евро-2027: Хорватия U-19 – Украина U-19
Хорватия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро U-19. Домчак, Дигтярь и Попов – в окончательной заявке сборной Украины
сборная Украины по футболу U-19 фото Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Хорватии по футболу U-19 Хорватия - Украина тренировка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал последние судейские ошибки на ЧМ-2026
Футбол | 28 июня 2026, 11:56 0
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал последние судейские ошибки на ЧМ-2026
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал последние судейские ошибки на ЧМ-2026

На чемпионате мира все чаще в центре внимания оказываются рефери

Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Футбол | 28 июня 2026, 07:10 8
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?

С 28 июня на мундиале начинаются матчи на выбывание, плей-офф стартует с 1/16 финала

Пояс Усика. Стало известно, кто станет новым чемпионом WBC
Бокс | 27.06.2026, 18:15
Пояс Усика. Стало известно, кто станет новым чемпионом WBC
Пояс Усика. Стало известно, кто станет новым чемпионом WBC
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Футбол | 27.06.2026, 19:14
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Бокс | 28.06.2026, 09:15
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
26.06.2026, 19:16 71
Бокс
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
26.06.2026, 19:35 28
Волейбол
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
Герой Реала призвал клуб лишить Лунина капитанской повязки
26.06.2026, 08:56 10
Футбол
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
26.06.2026, 23:47
Бокс
Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб
Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб
27.06.2026, 07:02 4
Футбол
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
27.06.2026, 08:02 1
Бокс
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
26.06.2026, 10:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем