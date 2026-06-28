Юношеская сборная Украины U-19 провела тренировку в Уэльсе перед стартом на Евро-2026 U-19.

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

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В преддверии матчей в рамках Евро-2026 арбитры и представители УЕФА пообщались с игроками сборной Украины U-19, где разъяснили ключевые нюансы принятия решений арбитрами, обратили внимание на обновленные трактовки правил и ответили на вопросы футболистов.

На групповом этапе команда Дмитрия Михайленко проведет поединки против Хорватии (29 июня), Сербии (2 июля) и Италии (5 июля). Все встречи украинской сборной состоятся в Бангоре на местном стадионе. В другой группе сыграют: Уэльс, Дания, Германия, Испания.

По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют в финале турнира. Все полуфиналисты автоматически получат путевки на чемпионат мира 2027 U-20.

Команды, занявшие третьи места в группах, проведут матч за 5-е место. Победитель этой встречи получит право сыграть в межконтинентальном плей-офф за выход на ЧМ-2027 U-20.

ФОТО. Сборная Украины U-19 в Уэльсе готовится к старту Евро-2026 U-19