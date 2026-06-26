ФОТО. Сборная Украины U-19 отправилась в Уэльс на Евро-2026 U-19

Юношеская сборная Украины U-19 отправилась в Уэльс для участия в Евро-2026 U-19.

Чемпионат Европы U-19 2026 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

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На групповом этапе команда Дмитрия Михайленко проведет поединки против Хорватии (29 июня), Сербии (2 июля) и Италии (5 июля). Все встречи украинской сборной состоятся в Бангоре на местном стадионе.

По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют в финале турнира. Все полуфиналисты автоматически получат путевки на чемпионат мира U-20 2027.

Команды, занявшие третьи места в группах, проведут матч за 5-е место. Победитель этой встречи получит право сыграть в межконтинентальном плей-офф за выход на ЧМ-2027 U-20.

Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2026

🔹 Группа A: Уэльс, Дания, Германия, Испания

🔹 Группа B: Хорватия, Сербия, Италия, Украина

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