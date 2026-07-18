СИКУТ о Михайленко: «Мне повезло получить возможность играть в его команде»

Полузащитник сборной Украины U-19 Патрик Сикут поделился мыслями о главном тренере команды Дмитрии Михайленко.

«У меня очень хорошие отношения с тренером. На самом деле он хорошо относится ко всем. Это очень умный человек, спокойный. Он не из тех, кто кричит или устраивает разносы. Если хочет что-то сказать, то спокойно с тобой поговорит. Он очень хороший человек. Мне повезло получить возможность играть в его команде.

Когда я был в Киеве, он даже пригласил меня на прогулку, провел со мной день. Это тоже было очень приятно. Честно говоря, я даже не осознавал, насколько он известен, потому что нас останавливали несколько человек, которые здоровались с ним», – рассказал Сикут.