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Сборная УКРАИНЫ
18 июля 2026, 21:59 | Обновлено 18 июля 2026, 22:11
204
0

СИКУТ о Михайленко: «Мне повезло получить возможность играть в его команде»

Полузащитник сборной Украины U-19 доволен тренером команды

18 июля 2026, 21:59 | Обновлено 18 июля 2026, 22:11
204
0
СИКУТ о Михайленко: «Мне повезло получить возможность играть в его команде»
УАФ. Патрик Сикут
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Полузащитник сборной Украины U-19 Патрик Сикут поделился мыслями о главном тренере команды Дмитрии Михайленко.

«У меня очень хорошие отношения с тренером. На самом деле он хорошо относится ко всем. Это очень умный человек, спокойный. Он не из тех, кто кричит или устраивает разносы. Если хочет что-то сказать, то спокойно с тобой поговорит. Он очень хороший человек. Мне повезло получить возможность играть в его команде.

Когда я был в Киеве, он даже пригласил меня на прогулку, провел со мной день. Это тоже было очень приятно. Честно говоря, я даже не осознавал, насколько он известен, потому что нас останавливали несколько человек, которые здоровались с ним», – рассказал Сикут.

Сикут выступает за английский «Питерборо» и получил украинское гражданство накануне юношеского Евро-2026. На турнире Патрик принял участие во всех четырех матчах и отдал 1 ассист.

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Патрик Сикут Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19
Иван Чирко Источник
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