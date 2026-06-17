УАФ официально натурализовала талантливого футболиста из чемпионата Англии
Патрик Сикут отказал сборной Польши и остановил свой выбор на выступлениях за команду Украины
Талантливый полузащитник Патрик Сикут вошел в расширенную заявку сборной Украины U-19 на тренировочный сбор перед чемпионатом Европы. Подопечные Дмитрия Михайленко будут готовиться к турниру в Кракове.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) длительное время работала над натурализацией 17-летнего футболиста, которого планировала перехватить сборная Польши – игрок даже получил вызов от Польского футбольного союза.
Однако Сикут выбрал украинскую сборную, которая сыграет на Евро против Хорватии, Сербии и Италии. Окончательный состав «сине-желтых» будет объявлен перед началом турнира.
Патрик родился в Лондоне. Его мать – украинка, отец имеет польские корни, поэтому полузащитник мог выбрать, какую страну представлять на международном уровне.
Все необходимые документы были оформлены, что позволило полузащитнику получить украинское футбольное гражданство.
Сикут защищает цвета «Питерборо» в Лиге 1 – третьем по силе дивизионе чемпионата Англии, где сыграл десять поединков и записал на свой счет один результативный удар.
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