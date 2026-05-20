  4. Польша решила перехватить футболиста, который нужен сборной Украины
20 мая 2026, 20:51
Польша решила перехватить футболиста, который нужен сборной Украины

Украинская ассоциация футбола планировала натурализовать полузащитника Патрика Сикута

Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Сикут

Полузащитник английского «Питерборо» U-21 Патрик Сикут получил вызов в сборную Польши U-18. Об этом сообщил официальный сайт Польского футбольного союза.

У талантливого 17-летнего футболиста есть украинские корни, поэтому Украинская ассоциация футбола планировала натурализовать игрока, который мог помочь «сине-желтым» на Евро U-19.

В июне и июле подопечные Дмитрия Михайленко сыграют на групповой стадии против Хорватии, Сербии и Италии. УАФ работала над оформлением спортивного гражданства для Сикута, однако польская сторона опередила коллег из Украины.

Сикут выступает в Лиге 1 – третьем по силе дивизионе чемпионата Англии, где сыграл девять поединков и записал на свой счет один результативный удар в футболке «Питерборо» U-21.

Патрик может сыграть в опорной зоне, в центре поля или закрыть позицию атакующего полузащитника.

ФОТО. Сборная Польши вызвала полузащитника, имеющего украинские корни

чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-19 сборная Польши по футболу U-18 чемпионат Англии по футболу Питерборо Юнайтед смена гражданства натурализация
Николай Тытюк Sport.ua
