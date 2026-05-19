  4. УАФ решила натурализовать двух футболистов, выступающих в Европе
УАФ решила натурализовать двух футболистов, выступающих в Европе

Сергей Игнатков и Патрик Сикут смогут помочь сборной Украины на чемпионате Европы U-19

Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Сикут

Украинская ассоциация футбола (УАФ) работает над натурализацией двух талантливых футболистов, выступающих в чемпионатах Боснии и Герцеговины и Англии.

Полузащитник «Сараево» Сергей Игнатков завершил оформление всех документов и сможет получить вызов в сборную Украины U-19 на матчи чемпионата Европы, который пройдет в Уэльсе.

На данный момент УАФ решает вопрос с получением украинского футбольного гражданства для представителя «Питерборо» U-21 Патрика Сикута, который может сыграть в опорной зоне, в центре поля и закрыть позицию атакующего полузащитника.

19-летний Игнатков провел 30 матчей в составе «Сараево» в нынешнем сезоне, в которых забил два гола и отдал двух ассистов. Сергей шесть раз выходил на поле в футболке сборной Боснии и Герцеговины U-17.

Сикут защищает цвета «Питерборо» в Лиге 1 – третьем по силе дивизионе чемпионата Англии, где сыграл девять поединков и записал на свой счет один результативный удар.

Оба полузащитника помогут «сине-желтым» на предстоящем Евро U-19. Украинцы квалифицировались на турнир, заняв первое место в группе элитного раунда квалификации.

Расписание матчей Украины U-19 на Евро-2026:

  • 29 июня, 22:00. Хорватия – Украина
  • 2 июля, 20:00. Сербия – Украина
  • 5 июля, 18:00. Украина – Италия
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Бошняк и поляк? У  нас своих мало в трёх лигах???
Ще на двох ухилянтів буде поповнення! 
