УАФ решила натурализовать двух футболистов, выступающих в Европе

Украинская ассоциация футбола (УАФ) работает над натурализацией двух талантливых футболистов, выступающих в чемпионатах Боснии и Герцеговины и Англии.

Полузащитник «Сараево» Сергей Игнатков завершил оформление всех документов и сможет получить вызов в сборную Украины U-19 на матчи чемпионата Европы, который пройдет в Уэльсе.

На данный момент УАФ решает вопрос с получением украинского футбольного гражданства для представителя «Питерборо» U-21 Патрика Сикута, который может сыграть в опорной зоне, в центре поля и закрыть позицию атакующего полузащитника.

19-летний Игнатков провел 30 матчей в составе «Сараево» в нынешнем сезоне, в которых забил два гола и отдал двух ассистов. Сергей шесть раз выходил на поле в футболке сборной Боснии и Герцеговины U-17.

Сикут защищает цвета «Питерборо» в Лиге 1 – третьем по силе дивизионе чемпионата Англии, где сыграл девять поединков и записал на свой счет один результативный удар.

Оба полузащитника помогут «сине-желтым» на предстоящем Евро U-19. Украинцы квалифицировались на турнир, заняв первое место в группе элитного раунда квалификации.

