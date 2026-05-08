Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
08 мая 2026, 10:51 |
1981
2

ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины

Полузащитник боснийского «Сараево» Сергей Игнатков сменил спортивное гражданство

08 мая 2026, 10:51 |
1981
2 Comments
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Игнатков

Полузащитник боснийского «Сараево» Сергей Игнатков сменил спортивное гражданство и теперь сможет выступать за сборную Украины. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ФИФА.

Международная федерация футбола одобрила переход талантливого 19-летнего футболиста, который уладил все юридические формальности и может получить вызов на ближайшие матчи «сине-желтых».

Игнатков родился 29 апреля 2007 года, откуда родом его мать, а отец – украинец. Первые футбольные шаги Сергей делал в боснийском Мостаре, где выступал в академии «Зриньски».

Учитывая происхождения бабушки и дедушки Игнаткова, футболист имел право выступать за российскую сборную или команду Северной Македонии, однако свой выбор сделал в пользу Украины.

Игнатков может сыграть как в центре защиты, так и в опорной зоне. В нынешнем сезоне провел 28 матчей в составе «Сараево», в которых забил два гола и отдал два ассиста.

По теме:
УАФ обратилась к футболисту Динамо, который играл за Шахтер
Легенда турецкого футбола: «Зубков был невероятен»
Экс-игрок сборной Украины назвал тренера, который должен заменить Реброва
сборная Украины по футболу чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу Сараево ФИФА смена гражданства
Николай Тытюк Источник: ФИФА
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Футбол | 08 мая 2026, 07:52 13
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию

Андрей Лунин покинет «Реал»

В Европе открестились от футболиста Шахтера
Футбол | 08 мая 2026, 09:02 0
В Европе открестились от футболиста Шахтера
В Европе открестились от футболиста Шахтера

Гиорги Гочолеишвили не нужен «Гамбургу»

ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
Хоккей | 07.05.2026, 16:45
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
Бенфика сдалась. В клубе знают, что не удержат Моуриньо – хочет в Реал
Футбол | 08.05.2026, 03:22
Бенфика сдалась. В клубе знают, что не удержат Моуриньо – хочет в Реал
Бенфика сдалась. В клубе знают, что не удержат Моуриньо – хочет в Реал
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
Хоккей | 07.05.2026, 19:32
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
🤔
Ну центр защиты у нас забронирован. У нас там такие кудесники играют, в лице тормоза - Матвиенко и понтореза - Забарного. А опорник у нас какой☺️🙏 - целый Бражко...
Ну для ротации сойдёт 🤗
Ответить
+1
Всі вільні місця в центрі захисту зарезервовані під тренування/награвання гравців Шахтаря і Динамо. Так що нажаль безсперспективні потуги від гравця. максимум вийде в якомусь товариському матчі.
Це тільки якщо сам зможе дорости до ТОП рівня і прям буде соромно не звати. 
Ответить
+1
Популярные новости
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 10
Футбол
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
06.05.2026, 14:05 34
Хоккей
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 7
Футбол
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 7
Футбол
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 87
Футбол
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
06.05.2026, 10:47 16
Футбол
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 10
Бокс
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07.05.2026, 17:10 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем