ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины

Полузащитник боснийского «Сараево» Сергей Игнатков сменил спортивное гражданство и теперь сможет выступать за сборную Украины. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ФИФА.

Международная федерация футбола одобрила переход талантливого 19-летнего футболиста, который уладил все юридические формальности и может получить вызов на ближайшие матчи «сине-желтых».

Игнатков родился 29 апреля 2007 года, откуда родом его мать, а отец – украинец. Первые футбольные шаги Сергей делал в боснийском Мостаре, где выступал в академии «Зриньски».

Учитывая происхождения бабушки и дедушки Игнаткова, футболист имел право выступать за российскую сборную или команду Северной Македонии, однако свой выбор сделал в пользу Украины.

Игнатков может сыграть как в центре защиты, так и в опорной зоне. В нынешнем сезоне провел 28 матчей в составе «Сараево», в которых забил два гола и отдал два ассиста.