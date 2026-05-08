ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
Полузащитник боснийского «Сараево» Сергей Игнатков сменил спортивное гражданство и теперь сможет выступать за сборную Украины. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ФИФА.
Международная федерация футбола одобрила переход талантливого 19-летнего футболиста, который уладил все юридические формальности и может получить вызов на ближайшие матчи «сине-желтых».
Игнатков родился 29 апреля 2007 года, откуда родом его мать, а отец – украинец. Первые футбольные шаги Сергей делал в боснийском Мостаре, где выступал в академии «Зриньски».
Учитывая происхождения бабушки и дедушки Игнаткова, футболист имел право выступать за российскую сборную или команду Северной Македонии, однако свой выбор сделал в пользу Украины.
Игнатков может сыграть как в центре защиты, так и в опорной зоне. В нынешнем сезоне провел 28 матчей в составе «Сараево», в которых забил два гола и отдал два ассиста.
Ну центр защиты у нас забронирован. У нас там такие кудесники играют, в лице тормоза - Матвиенко и понтореза - Забарного. А опорник у нас какой☺️🙏 - целый Бражко...
Ну для ротации сойдёт 🤗
Це тільки якщо сам зможе дорости до ТОП рівня і прям буде соромно не звати.