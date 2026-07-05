Сербия U-19 – Хорватия U-19 – 0:3. Как на 87 мин выбили Италию. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы 2026 U-19
Сборная Хорватии U-19 драматично пробилась в плей-офф Евро-2026 U-19, который проходит в Уэльсе.
5 июля в 18:00 в матче 3-го тура Хорватия U-19 разгромила Сербию U-19 (3:0).
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Решающий третий гол был забит с пенальти на 87-й минуте, именно это взятие ворот вывело Хорватию в плей-офф.
Итальянцы, уступив Украине (0:1), драматично выбыла из борьбы за трофей.
Хорваты оказались на второй позиции благодаря лучшей разнице мячей, получили путевку в плей-офф ЧЕ, а также пропуск в финальный раунд ЧМ-2027 U-20.
Группа B: Украина (9 очков), Хорватия (4), Италия (4), Сербия (0)
8 июля сборная Украины в полуфинале ЧЕ-2026 U-19 сыграет против Германии, а Испания встретится с Хорватией. Финал запланирован на 11 июля.
Дания и Италия 8 июля сыграют матч за 5-е место, которое позволит выйти в межконтинентальный плей-офф за последнюю путевку на ЧМ-2027 U-20.
🔹 Евро-2026 U-19. Группа B
3-й тур, 5 июля 2026. Уэльс
18:00. Сербия U-19 – Хорватия U-19 – 0:3
Голы: Ловро Челфи, 9, Дино Годец, 70, Патрис Чович, 87 (пен)
Турнирная таблица
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