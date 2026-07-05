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Евро U19
Сербия U19
05.07.2026 18:00 – FT 0 : 3
Хорватия U19
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05 июля 2026, 21:07 | Обновлено 05 июля 2026, 21:09
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Сербия U-19 – Хорватия U-19 – 0:3. Как на 87 мин выбили Италию. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы 2026 U-19

05 июля 2026, 21:07 | Обновлено 05 июля 2026, 21:09
221
0
Сербия U-19 – Хорватия U-19 – 0:3. Как на 87 мин выбили Италию. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Хорватии U-19 драматично пробилась в плей-офф Евро-2026 U-19, который проходит в Уэльсе.

5 июля в 18:00 в матче 3-го тура Хорватия U-19 разгромила Сербию U-19 (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Решающий третий гол был забит с пенальти на 87-й минуте, именно это взятие ворот вывело Хорватию в плей-офф.

Итальянцы, уступив Украине (0:1), драматично выбыла из борьбы за трофей.

Хорваты оказались на второй позиции благодаря лучшей разнице мячей, получили путевку в плей-офф ЧЕ, а также пропуск в финальный раунд ЧМ-2027 U-20.

Группа B: Украина (9 очков), Хорватия (4), Италия (4), Сербия (0)

8 июля сборная Украины в полуфинале ЧЕ-2026 U-19 сыграет против Германии, а Испания встретится с Хорватией. Финал запланирован на 11 июля.

Дания и Италия 8 июля сыграют матч за 5-е место, которое позволит выйти в межконтинентальный плей-офф за последнюю путевку на ЧМ-2027 U-20.

🔹 Евро-2026 U-19. Группа B

3-й тур, 5 июля 2026. Уэльс

18:00. Сербия U-19 – Хорватия U-19 – 0:3

Голы: Ловро Челфи, 9, Дино Годец, 70, Патрис Чович, 87 (пен)

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Хорватия U19.
70’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Хорватия U19.
9’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Хорватия U19.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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