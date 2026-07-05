ФОТО. Невероятное выступление Украины U-19! Выбили Италию и набрали 9 очков
Сине-желтые заняли первое место в группе и в полуфинале ЧЕ сыграют с Германией
Невероятное выступление показала сборная Украины U-19 в групповом раунде на чемпионате Европы 2026 U-19.
5 июля в 18:00 в матче 3-го тура в Бангоре Украина U-19 одолела Италию U-19.
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На 30-й минуте Богдан Оличенко совершил слалом и забил итальянцам (1:0), которые в итоге остались за бортом плей-офф.
Команда Дмитрия Михайленко с максимальными 9 очками заняла первое место в группе B.
Ранее сине-желтая команда одолела Хорватию (3:1) и Сербию (2:1).
🔹 Группа A: Испания (9 очков), Германия (6), Дания (3), Уэльс (0)
🔹 Группа B: Украина (9 очков), Хорватия (4), Италия (4), Сербия (0)
8 июля Украина в полуфинале ЧЕ-2026 U-19 сыграет против Германии, а Испания встретится с Хорватией. Финал запланирован на 11 июля.
🔹 Евро-2026 U-19. Группа B
3-й тур, 5 июля 2026. Бангор (Уэльс)
Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0
Гол: Богдан Оличенко, 30
Украина U-19: Марченко, Кокодиняк, Шерстюк, Дигтярь (к), Малов, Сорока, Плиш (Игнатков, 46), Губенко (Глют, 46), Люсин (Калюжный, 46), Оличенко (Сикут, 61), Попов (Богданов, 82).
Запас: Домчак, Каменский, Милокост, Стрильчук. Главный тренер: Дмитрий Михайленко.
Италия U-19: Пессина, Марелло, Верде, Натали, Нардин (Комотто, 90+1), Мантини (Москони, 46), Сала (к), Виафе, Элимогале (Арена, 68), Иддриссу, Колетта (Иделе, 90+1).
Запас: Ваннуччи, Коччи, Де Паоли, Либерали, Риццо. Главный тренер: Альберто Боллини.
Арбитр: Бенце Чонка (Венгрия)
Предупреждения: Шерстюк, 34, Люсин, 35 – Колетта, 83
Результаты матчей
1-й тур. 29.06.2026
- 18:00. Италия – Сербия – 2:0
- 22:00. Хорватия – Украина – 1:3
2-й тур. 02.07.2026
- 16:00. Хорватия – Италия – 0:0
- 20:00. Сербия – Украина – 1:2
3-й тур. 05.07.2026
- 18:00. Сербия – Хорватия – 0:3
- 18:00. Украина – Италия – 1:0
Видео гола и обзор матча
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