Уругвай U20

В ночь на 12 июня состоялся финальный матч чемпионата мира 2023 среди молодежных команд U-20.

В поединке за трофей сошлись Уругвай и Италия. Игра завершилась минимальной победой уругвайцев со счетом 1:0.

Единственный гол на 76-й минуте головой забил Лусиано Родригес.

Чемпионат мира U-20. Финал, 12 июня

Уругвай U-20 – Италия U-20 – 1:0

Гол: Лусиано Родригес, 76