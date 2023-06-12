11.06.2023 23:55 – FT 1 : 0
Чемпионат мира12 июня 2023, 11:39 |
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Уругвай U-20 – Италия U-20 – 1:0. Финал молодежного ЧМ. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор финального матча Мундиаля среди команд U-20
12 июня 2023, 11:39 |
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В ночь на 12 июня состоялся финальный матч чемпионата мира 2023 среди молодежных команд U-20.
В поединке за трофей сошлись Уругвай и Италия. Игра завершилась минимальной победой уругвайцев со счетом 1:0.
Единственный гол на 76-й минуте головой забил Лусиано Родригес.
Чемпионат мира U-20. Финал, 12 июня
Уругвай U-20 – Италия U-20 – 1:0
Гол: Лусиано Родригес, 76
Видеообзор матча:
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Лусиано Родригес (Уругвай U20).
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