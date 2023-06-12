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Чемпионат мира
Уругвай U20
11.06.2023 23:55 – FT 1 : 0
Италия U20
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Чемпионат мира
12 июня 2023, 11:39 |
510
0

Уругвай U-20 – Италия U-20 – 1:0. Финал молодежного ЧМ. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Мундиаля среди команд U-20

12 июня 2023, 11:39 |
510
0
Уругвай U-20 – Италия U-20 – 1:0. Финал молодежного ЧМ. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 12 июня состоялся финальный матч чемпионата мира 2023 среди молодежных команд U-20.

В поединке за трофей сошлись Уругвай и Италия. Игра завершилась минимальной победой уругвайцев со счетом 1:0.

Единственный гол на 76-й минуте головой забил Лусиано Родригес.

Чемпионат мира U-20. Финал, 12 июня

Уругвай U-20 – Италия U-20 – 1:0

Гол: Лусиано Родригес, 76

Видеообзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Лусиано Родригес (Уругвай U20).
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Источник Sport.ua
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