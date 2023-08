ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер! Мойсес Кайседо стал футболистом Челси

21-летний опорный хавбек сборной Эквадора Мойсес Кайседо официально перешел из «Брайтона» в «Челси».

Контракт эквадорского полузащитника с лондонским клубом будет действовать 8 сезонов, до лета 2031 года.

«Брайтон» подписал Мойсеса Кайседо зимой 2021 года. Команду тренирует Роберто Де Дзерби, экс-коуч Шахтера.

По неофициальным данным, «Челси» заплатит «Брайтону» за трансфер 115 млн фунтов стерлингов, и это рекордная сумма в истории британского футбола.

За два сезона Кайседо сыграл 53 матча и забил 2 гола за «чаек».

За Челси полгода выступает украинский полузащитник Михаил Мудрик.

Moisés Caicedo: “I am so happy to join Chelsea! I am so excited to be here at this big club and I didn’t have to think twice when Chelsea called me”. 🔵🇪🇨



“I just knew I wanted to sign for this club, Chelsea”.



“It’s a dream come true to be here and I can’t wait”. pic.twitter.com/RIFdXbQCIh