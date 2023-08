ПСЖ продолжает избавляться от игроков

29-летний опорный полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес близок к переходу в римскую «Рому». Осталось согласовать лишь несколько деталей, после чего аргентинец улетит в Италию, чтобы закончить свой трансфер, сообщает Фабрицио Романо.

Клубы на финальной стадии переговоров. Сам Леандро уже согласовал двухлетний контракт с «Ромой», в котором будет опция продления еще на год.

Леандро уже играл за Рому в сезонах 2014/15 и 2016/17. За это время он успел наиграть за клуб 54 игры с 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

There are just some details left between Roma and PSG then Leandro Paredes will travel to Italy in order to complete his move. 🟡🔴🇦🇷



Clubs in contact to reach agreement on final details. Paredes already accepted two year deal with option for further season — he wants AS Roma. pic.twitter.com/nJMjlvJxID