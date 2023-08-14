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Италия
14 августа 2023, 17:49 |
646
0

ПСЖ продолжает избавляться от игроков

Леандро Паредес близок к переходу в «Рому»

14 августа 2023, 17:49 |
646
0
ПСЖ продолжает избавляться от игроков
Transfermarkt. Леандро Паредес

29-летний опорный полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес близок к переходу в римскую «Рому». Осталось согласовать лишь несколько деталей, после чего аргентинец улетит в Италию, чтобы закончить свой трансфер, сообщает Фабрицио Романо.

Клубы на финальной стадии переговоров. Сам Леандро уже согласовал двухлетний контракт с «Ромой», в котором будет опция продления еще на год.

Леандро уже играл за Рому в сезонах 2014/15 и 2016/17. За это время он успел наиграть за клуб 54 игры с 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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Леандро Паредес ПСЖ Рома Рим трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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