Луис Энрике поставил крест на Паредесе

Полузащитник Леандро Паредес вскоре покинет парижский клуб «ПСЖ».

Сообщается, что на 29-летнего аргентинца не рассчитывает новый главный тренер парижан Луис Энрике.

Есть сведения, что Паредеса не против подписать мадридский «Атлетико», а также «Лацио» и «Галатасарай».

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«ПСЖ» подписал Паредеса в 2019 году. В сезоне-2022/2023 Леандро выступал на правах аренды за «Ювентус». Ранее стало известно, что туринцы выкупать игрока не хотят.