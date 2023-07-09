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  4. Луис Энрике поставил крест на Паредесе
Франция
09 июля 2023, 10:20 | Обновлено 09 июля 2023, 10:27
384
0

Луис Энрике поставил крест на Паредесе

Испанскому тренеру «ПСЖ» аргентинец не нужен

09 июля 2023, 10:20 | Обновлено 09 июля 2023, 10:27
384
0
Луис Энрике поставил крест на Паредесе
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник Леандро Паредес вскоре покинет парижский клуб «ПСЖ».

Сообщается, что на 29-летнего аргентинца не рассчитывает новый главный тренер парижан Луис Энрике.

Есть сведения, что Паредеса не против подписать мадридский «Атлетико», а также «Лацио» и «Галатасарай».

«ПСЖ» подписал Паредеса в 2019 году. В сезоне-2022/2023 Леандро выступал на правах аренды за «Ювентус». Ранее стало известно, что туринцы выкупать игрока не хотят.

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Леандро Паредес Луис Энрике ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1
Источник L'Equipe
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