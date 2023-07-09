Франция09 июля 2023, 10:20 | Обновлено 09 июля 2023, 10:27
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Луис Энрике поставил крест на Паредесе
Испанскому тренеру «ПСЖ» аргентинец не нужен
09 июля 2023, 10:20 | Обновлено 09 июля 2023, 10:27
384
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Полузащитник Леандро Паредес вскоре покинет парижский клуб «ПСЖ».
Сообщается, что на 29-летнего аргентинца не рассчитывает новый главный тренер парижан Луис Энрике.
Есть сведения, что Паредеса не против подписать мадридский «Атлетико», а также «Лацио» и «Галатасарай».
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«ПСЖ» подписал Паредеса в 2019 году. В сезоне-2022/2023 Леандро выступал на правах аренды за «Ювентус». Ранее стало известно, что туринцы выкупать игрока не хотят.
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