Хавбек Ювентуса поссорился с Аллегри
У Леандро Паредеса возник конфликт с главным тренером
Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес и главный тренер команды Массимильяно Аллегри поссорились в раздевалке после открытой тренировки команды. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Причина конфликта – Паредес недоволен количеством игровой практики, которую он получает в Турине. После ссоры 28-летний аргентинец отсутствовал на командном ужине с семьями игроков.
Паредес выступает за «Ювентус» на правах аренды до конца нынешнего сезона, права на игрока принадлежат «ПСЖ». В нынешнем сезоне на счету хавбека 1 ассист в 26 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
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