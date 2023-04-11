Хавбек Ювентуса поссорился с Аллегри

Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес и главный тренер команды Массимильяно Аллегри поссорились в раздевалке после открытой тренировки команды. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Причина конфликта – Паредес недоволен количеством игровой практики, которую он получает в Турине. После ссоры 28-летний аргентинец отсутствовал на командном ужине с семьями игроков.

Паредес выступает за «Ювентус» на правах аренды до конца нынешнего сезона, права на игрока принадлежат «ПСЖ». В нынешнем сезоне на счету хавбека 1 ассист в 26 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.