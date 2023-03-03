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Италия
03 марта 2023, 14:58 |
121
0

Ювентус не собирается выкупать Паредеса у ПСЖ

Аргентинский хавбек вернется в Париж

03 марта 2023, 14:58 |
121
0
Ювентус не собирается выкупать Паредеса у ПСЖ
ФК Ювентус. Леандро Паредес

Руководство «Ювентуса» приняло решение не выкупать у «ПСЖ» полузащитника Леандро Паредеса. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Ювентус» арендовал Паредеса прошлым летом. В соглашении прописана опция выкупа за 22 миллиона евро. Решение «Ювентуса» не выкупать 28-летнего аргентинского хавбека продиктовано в том числе вероятным непопаданием клуба в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне на счету Паредеса 2 ассиста в 26 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

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Леандро Паредес Ювентус ПСЖ Фабрицио Романо аренда игрока
Источник Фабрицио Романо
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