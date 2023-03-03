Ювентус не собирается выкупать Паредеса у ПСЖ
Аргентинский хавбек вернется в Париж
Руководство «Ювентуса» приняло решение не выкупать у «ПСЖ» полузащитника Леандро Паредеса. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Ювентус» арендовал Паредеса прошлым летом. В соглашении прописана опция выкупа за 22 миллиона евро. Решение «Ювентуса» не выкупать 28-летнего аргентинского хавбека продиктовано в том числе вероятным непопаданием клуба в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
В нынешнем сезоне на счету Паредеса 2 ассиста в 26 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
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