ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал у ПСЖ Паредеса

«Ювентус» официально сообщил о подписании полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса. Речь идет об аренде на один год.

Таким образом, 28-летний аргентинец возвращается в Серию А. Ранее он выступал в Италии в 2014 – 2017 годах за «Кьево», «Рому» и «Эмполи».

В прошлом сезоне на счету Паредеса 2 гол и 2 ассиста в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах.