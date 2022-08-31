Италия31 августа 2022, 19:33 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал у ПСЖ Паредеса
Аргентинский хавбек возвращается в Италию
31 августа 2022, 19:33 |
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«Ювентус» официально сообщил о подписании полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса. Речь идет об аренде на один год.
Таким образом, 28-летний аргентинец возвращается в Серию А. Ранее он выступал в Италии в 2014 – 2017 годах за «Кьево», «Рому» и «Эмполи».
В прошлом сезоне на счету Паредеса 2 гол и 2 ассиста в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
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