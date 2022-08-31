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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал у ПСЖ Паредеса
Италия
31 августа 2022, 19:33 |
165
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал у ПСЖ Паредеса

Аргентинский хавбек возвращается в Италию

31 августа 2022, 19:33 |
165
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал у ПСЖ Паредеса
ФК Ювентус. Леандро Паредес

«Ювентус» официально сообщил о подписании полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса. Речь идет об аренде на один год.

Таким образом, 28-летний аргентинец возвращается в Серию А. Ранее он выступал в Италии в 2014 – 2017 годах за «Кьево», «Рому» и «Эмполи».

В прошлом сезоне на счету Паредеса 2 гол и 2 ассиста в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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Леандро Паредес Ювентус ПСЖ трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
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Источник ФК Ювентус
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