ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал опорника Аякса

Лондонский «Вест Хэм» объявил о подписании 25-летнего опорника «Аякса» Эдсона Альвареса.

Сумма трансфера составила около 35 миллионов фунтов стерлингов. Игрок подписал с клубом пятилетний контракт. В «Вест Хэме» он должен заменить Деклана Райса, который ранее перешёл в «Арсенал» за 116 миллионов евро.

В прошлом сезоне мексиканец отыграл 44 матча за «Аякс», в которых 4 раза забил и 3 раза отдал голевую передачу.

В общей сложности за нидерландскую команду он провел 147 игр за 4 года. В июле 2019 года амстердамцы подписали Эдсона за 15 миллионов евро.

This is his moment, this is El Machín 🦾 pic.twitter.com/vNUQsTpX3A