ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал опорника Аякса
Эдсон Альварез стал игроком «Вест Гема»
Лондонский «Вест Хэм» объявил о подписании 25-летнего опорника «Аякса» Эдсона Альвареса.
Сумма трансфера составила около 35 миллионов фунтов стерлингов. Игрок подписал с клубом пятилетний контракт. В «Вест Хэме» он должен заменить Деклана Райса, который ранее перешёл в «Арсенал» за 116 миллионов евро.
В прошлом сезоне мексиканец отыграл 44 матча за «Аякс», в которых 4 раза забил и 3 раза отдал голевую передачу.
В общей сложности за нидерландскую команду он провел 147 игр за 4 года. В июле 2019 года амстердамцы подписали Эдсона за 15 миллионов евро.
This is his moment, this is El Machín 🦾 pic.twitter.com/vNUQsTpX3A— West Ham United (@WestHam) August 10, 2023
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