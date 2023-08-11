Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал опорника Аякса
Англия
11 августа 2023, 20:22 |
632
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал опорника Аякса

Эдсон Альварез стал игроком «Вест Гема»

11 августа 2023, 20:22 |
632
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал опорника Аякса
Sky Sports. Эдсон Альварес

Лондонский «Вест Хэм» объявил о подписании 25-летнего опорника «Аякса» Эдсона Альвареса.

Сумма трансфера составила около 35 миллионов фунтов стерлингов. Игрок подписал с клубом пятилетний контракт. В «Вест Хэме» он должен заменить Деклана Райса, который ранее перешёл в «Арсенал» за 116 миллионов евро.

В прошлом сезоне мексиканец отыграл 44 матча за «Аякс», в которых 4 раза забил и 3 раза отдал голевую передачу.

В общей сложности за нидерландскую команду он провел 147 игр за 4 года. В июле 2019 года амстердамцы подписали Эдсона за 15 миллионов евро.

По теме:
Кастелло Лукеба перейдет из Лиона в РБ Лейпциг за €35 млн
Топ-клуб Серии А нацелился на Льориса
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал перспективного игрока в аренду
Эдсон Альварес Вест Хэм Аякс трансферы трансферы АПЛ
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 11 августа 2023, 14:14 1
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты

Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии

Заря отклонила предложение из МЛС по Батагову
Футбол | 11 августа 2023, 17:24 1
Заря отклонила предложение из МЛС по Батагову
Заря отклонила предложение из МЛС по Батагову

На хавбека претендовал «Нью-Йорк Ред Буллз»

ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций
Футбол | 10.08.2023, 21:01
ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций
ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций
ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко не шел за Феррари, и тот делал опасные проходы»
Футбол | 11.08.2023, 00:40
ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко не шел за Феррари, и тот делал опасные проходы»
ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко не шел за Феррари, и тот делал опасные проходы»
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Футбол | 11.08.2023, 16:04
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
10.08.2023, 17:27 28
Футбол
Мануэль ЧАРР: «Один удар – и я сломаю Джошуа подбородок»
Мануэль ЧАРР: «Один удар – и я сломаю Джошуа подбородок»
10.08.2023, 18:55 5
Бокс
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
11.08.2023, 05:47 2
Теннис
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
10.08.2023, 18:13 19
Другие виды
ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
09.08.2023, 20:35 30
Футбол
КМ. Фиаско Карлсена, ничья Иванчука, поражение Пономарева, дерби Музычук
КМ. Фиаско Карлсена, ничья Иванчука, поражение Пономарева, дерби Музычук
10.08.2023, 06:57
Другие виды
Витя, пора домой
Витя, пора домой
09.08.2023, 22:20 34
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
10.08.2023, 20:08 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем