ОФИЦИАЛЬНО. Молодой страйкер. Бабукарр Фаал стал игроком Руха

Гамбийский нападающий Бабукарр Фаал перешел из хорватского «Ориента» в львовский «Рух», сообщает официальный сайт украинского клуба.

21-летний футболист подписал контракт на 2,5 года.

Transfermarkt сообщает о том, что сумма трансфер составила 50 тысяч евро.

В текущем сезоне Бабукарр Фалл провел 14 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 450 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» постепенно преодолевает эпидемию и ожидает киргиза.