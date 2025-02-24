Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Молодой страйкер. Бабукарр Фаал стал игроком Руха
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 22:15 | Обновлено 24 февраля 2025, 22:16
449
2

ОФИЦИАЛЬНО. Молодой страйкер. Бабукарр Фаал стал игроком Руха

Гамбийский нападающий присоединился к украинскому клубу

24 февраля 2025, 22:15 | Обновлено 24 февраля 2025, 22:16
449
2
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой страйкер. Бабукарр Фаал стал игроком Руха
ФК Рух. Бабукарр Фаал

Гамбийский нападающий Бабукарр Фаал перешел из хорватского «Ориента» в львовский «Рух», сообщает официальный сайт украинского клуба.

21-летний футболист подписал контракт на 2,5 года.

Transfermarkt сообщает о том, что сумма трансфер составила 50 тысяч евро.

В текущем сезоне Бабукарр Фалл провел 14 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 450 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» постепенно преодолевает эпидемию и ожидает киргиза.

По теме:
Все зависит от Модрича. Суперталант Реала может сменить клуб
Не понравился тренерам. В Динамо забраковали одноклубника Неймара
Серьезный ценник. В Ливерпуле нашли звездную замену Салаху
Рух Львов трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
Футбол | 24 февраля 2025, 11:16 4
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала

Родриго может продолжить карьеру в АПЛ

«Сам себе яму вырыл». Игрок Динамо угрожает бывшей девушке
Футбол | 24 февраля 2025, 17:02 5
«Сам себе яму вырыл». Игрок Динамо угрожает бывшей девушке
«Сам себе яму вырыл». Игрок Динамо угрожает бывшей девушке

Об этом рассказала лично Кристина Крыжановская

Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Бокс | 24.02.2025, 10:07
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 24.02.2025, 20:31
Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Бокс | 24.02.2025, 04:02
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dimando560
Не зрозуміло нашо якщо рух зливаться
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
23.02.2025, 00:43 11
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
23.02.2025, 06:23 4
Футбол
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
22.02.2025, 17:49 82
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
22.02.2025, 22:18
Бокс
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
24.02.2025, 08:18
Футбол
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
23.02.2025, 07:01 5
Бокс
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
23.02.2025, 00:32 39
Бокс
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
23.02.2025, 06:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем