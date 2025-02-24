Украина. Премьер лига24 февраля 2025, 22:15 | Обновлено 24 февраля 2025, 22:16
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ОФИЦИАЛЬНО. Молодой страйкер. Бабукарр Фаал стал игроком Руха
Гамбийский нападающий присоединился к украинскому клубу
24 февраля 2025, 22:15 | Обновлено 24 февраля 2025, 22:16
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Гамбийский нападающий Бабукарр Фаал перешел из хорватского «Ориента» в львовский «Рух», сообщает официальный сайт украинского клуба.
21-летний футболист подписал контракт на 2,5 года.
Transfermarkt сообщает о том, что сумма трансфер составила 50 тысяч евро.
В текущем сезоне Бабукарр Фалл провел 14 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 450 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Рух» постепенно преодолевает эпидемию и ожидает киргиза.
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