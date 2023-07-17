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Англия
17 июля 2023, 04:44 | Обновлено 17 июля 2023, 05:04
43
0

Вест Хэм подыскал в Аяксе замену Райсу

«Молотобойцы» ищут преемника хавбеку, перешедшему в «Арсенал»

17 июля 2023, 04:44 | Обновлено 17 июля 2023, 05:04
43
0
Вест Хэм подыскал в Аяксе замену Райсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдсон Альварес

Лондонский «Вест Хэм» рассчитывает укрепить центральную ось полузащиты команды после продажи хавбека Деклана Райса в «Арсенал».

Сообщается, что главным претендентом у «Вест Хэма» на подписание контракта является игрок «Аякса» и сборной Мексики Эдсон Альварес.

Клубы должны начать переговорный процесс в ближайшее время. Клуб из Амстердама попросит за 25-летнего Эдсона не менее 35-40 млн евро.

В сезоне-2022/2023 на счету Альвареса 44 матча за «Аякс» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя ассистами.

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трансферы трансферы АПЛ Эдсон Альварес Аякс Вест Хэм
Источник The Athletic
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