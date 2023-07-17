Вест Хэм подыскал в Аяксе замену Райсу
«Молотобойцы» ищут преемника хавбеку, перешедшему в «Арсенал»
Лондонский «Вест Хэм» рассчитывает укрепить центральную ось полузащиты команды после продажи хавбека Деклана Райса в «Арсенал».
Сообщается, что главным претендентом у «Вест Хэма» на подписание контракта является игрок «Аякса» и сборной Мексики Эдсон Альварес.
Клубы должны начать переговорный процесс в ближайшее время. Клуб из Амстердама попросит за 25-летнего Эдсона не менее 35-40 млн евро.
В сезоне-2022/2023 на счету Альвареса 44 матча за «Аякс» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя ассистами.
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