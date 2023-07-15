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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Райс – игрок лондонского Арсенала
Англия
15 июля 2023, 15:25 | Обновлено 15 июля 2023, 15:30
1320
4

ОФИЦИАЛЬНО. Райс – игрок лондонского Арсенала

«Канониры» объявили о подписании полузащитника сборной Англии

15 июля 2023, 15:25 | Обновлено 15 июля 2023, 15:30
1320
4
ОФИЦИАЛЬНО. Райс – игрок лондонского Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» сообщил о том, что завершил сделку с «Вест Хэмом» по переходу в свои ряды английского полузащитника Деклана Райса.

Условия контракта 24-летнего игрока с «Арсеналом» не разглашаются. Впрочем, согласно неофициальным данным, с Райсом подписано соглашение на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее «Вест Хэм» уведомил о расставании с Декланом Райсом за рекордную для английского футболиста трансферную сумму. Предположительно хавбек обошелся «Арсеналу» в 100+5 млн фунтов.

За «канониров» Деклан Райс будет играть под 41-м номером.

ФК Арсенал Лондон
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Деклан Райс Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Вест Хэм
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Octopus
Уже прибарахлились на 230 млн под игры в ЛЧ, в АПЛ тоже будет нешуточная заруба.
Может и не стоит этих денег, но Арсенал его хотел, Арсенал его получил. Усиление, которое планировалось Артетой, произошло.
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+2
Octopus
Более чем уверен, что Райса не будет парить уплаченная за него рекордная в АПЛ сумма. Уверенный в себе с огромным багажом игр в АПЛ и сборной. Это не кот в мешке. Он может и не оправдать всех возложенных на него надежд, но выложится на 100%.
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0
avk2307
Я тоже не понимаю почему такие деньги за него отданы, но он точно необходим после продажи Джаки. Итого получается по позиции +30 -100 = -70 млн
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0
naverland
Странный трансфер, он таких денег не стоит.
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0
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