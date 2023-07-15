ОФИЦИАЛЬНО. Райс – игрок лондонского Арсенала
«Канониры» объявили о подписании полузащитника сборной Англии
Лондонский «Арсенал» сообщил о том, что завершил сделку с «Вест Хэмом» по переходу в свои ряды английского полузащитника Деклана Райса.
Условия контракта 24-летнего игрока с «Арсеналом» не разглашаются. Впрочем, согласно неофициальным данным, с Райсом подписано соглашение на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.
Ранее «Вест Хэм» уведомил о расставании с Декланом Райсом за рекордную для английского футболиста трансферную сумму. Предположительно хавбек обошелся «Арсеналу» в 100+5 млн фунтов.
За «канониров» Деклан Райс будет играть под 41-м номером.
A new chapter begins. pic.twitter.com/ha5Btd8I2h— Arsenal (@Arsenal) July 15, 2023
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