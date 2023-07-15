ОФИЦИАЛЬНО. Райс – игрок лондонского Арсенала

Лондонский «Арсенал» сообщил о том, что завершил сделку с «Вест Хэмом» по переходу в свои ряды английского полузащитника Деклана Райса.

Условия контракта 24-летнего игрока с «Арсеналом» не разглашаются. Впрочем, согласно неофициальным данным, с Райсом подписано соглашение на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее «Вест Хэм» уведомил о расставании с Декланом Райсом за рекордную для английского футболиста трансферную сумму. Предположительно хавбек обошелся «Арсеналу» в 100+5 млн фунтов.

За «канониров» Деклан Райс будет играть под 41-м номером.

ФК Арсенал Лондон

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine