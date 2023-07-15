ОФИЦИАЛЬНО. Впереди – Арсенал. Деклан Райс покинул Вест Хэм
Трансферная сага подошла к концу
«Вест Хэм» официально сообщил о том, что полузащитник сборной Англии Деклан Райс покинул свой родной клуб за рекордную для британского игрока трансферную сумму.
В заявлении «Вест Хэма» этого не указано, но очевидно, что Райс продолжит карьеру в лондонском «Арсенале». Переговоры продолжались более чем полтора месяца, «Канонирам» удалось выиграть борьбу за капитана и воспитанника «Вест Хэма» у «Манчестер Сити».
Точная сумма трансфера Райса «Вест Хэмом» не называется. Сейчас рекордным трансфером для британского игрока является переход Джека Грилиша в «Манчестер Сити» два года назад из «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов.
Thank you for the memories, Dec. ❤️ pic.twitter.com/yknfIMLcHj— West Ham United (@WestHam) July 15, 2023
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