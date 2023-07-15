Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Впереди – Арсенал. Деклан Райс покинул Вест Хэм
Англия
15 июля 2023, 11:11 |
809
0

ОФИЦИАЛЬНО. Впереди – Арсенал. Деклан Райс покинул Вест Хэм

Трансферная сага подошла к концу

15 июля 2023, 11:11 |
809
0
ОФИЦИАЛЬНО. Впереди – Арсенал. Деклан Райс покинул Вест Хэм
ФК Вест Хэм. Деклан Райс

«Вест Хэм» официально сообщил о том, что полузащитник сборной Англии Деклан Райс покинул свой родной клуб за рекордную для британского игрока трансферную сумму.

В заявлении «Вест Хэма» этого не указано, но очевидно, что Райс продолжит карьеру в лондонском «Арсенале». Переговоры продолжались более чем полтора месяца, «Канонирам» удалось выиграть борьбу за капитана и воспитанника «Вест Хэма» у «Манчестер Сити».

Точная сумма трансфера Райса «Вест Хэмом» не называется. Сейчас рекордным трансфером для британского игрока является переход Джека Грилиша в «Манчестер Сити» два года назад из «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Малиновского подписал защитника Атлетико Мадрид
Кейн не будет форсировать уход из Тоттенхэма
Владимир ШАРАН: «Прошлый сезон был самым сложным в моей карьере»
Вест Хэм Деклан Райс Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Вест Хэм
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны подробности. Интер ведет переговоры с Шахтером по Трубину
Футбол | 14 июля 2023, 14:46 35
Известны подробности. Интер ведет переговоры с Шахтером по Трубину
Известны подробности. Интер ведет переговоры с Шахтером по Трубину

Личный контракт уже согласован

Setanta отказалась от тендера. Три команды не захотели телепул на 12 клубов
Футбол | 15 июля 2023, 07:23 16
Setanta отказалась от тендера. Три команды не захотели телепул на 12 клубов
Setanta отказалась от тендера. Три команды не захотели телепул на 12 клубов

Состоялось онлайн-совещание представителей клубов УПЛ по телетрансляциям

ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
Теннис | 14.07.2023, 23:20
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
Источник: в УАФ планируют попытаться заиграть Килмана за сборную Украины
Футбол | 15.07.2023, 04:19
Источник: в УАФ планируют попытаться заиграть Килмана за сборную Украины
Источник: в УАФ планируют попытаться заиграть Килмана за сборную Украины
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
Теннис | 14.07.2023, 20:26
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МОРАЕС: «Хотел оставаться в Украине и стать топ-бомбардиром в истории УПЛ»
МОРАЕС: «Хотел оставаться в Украине и стать топ-бомбардиром в истории УПЛ»
13.07.2023, 09:34 15
Футбол
Усик ответил на обвинения Уайлдера в отказе от их боя
Усик ответил на обвинения Уайлдера в отказе от их боя
14.07.2023, 15:53 2
Бокс
Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
13.07.2023, 17:40 1
Теннис
Шахтер согласовал трансфер Невертона
Шахтер согласовал трансфер Невертона
13.07.2023, 16:11 11
Футбол
Стала известна сумма трансфера Невертона в Шахтер
Стала известна сумма трансфера Невертона в Шахтер
14.07.2023, 11:06 9
Футбол
Доступны бесплатно: топ-9 свободных агентов
Доступны бесплатно: топ-9 свободных агентов
13.07.2023, 15:29 3
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Нет времени на поражения. Не знаю, сколько буду играть»
Элина СВИТОЛИНА: «Нет времени на поражения. Не знаю, сколько буду играть»
13.07.2023, 08:45 2
Теннис
Карлитос – в финале Уимблдона-2023! Алькарас разгромил Медведева в 3 сетах
Карлитос – в финале Уимблдона-2023! Алькарас разгромил Медведева в 3 сетах
14.07.2023, 20:50 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем