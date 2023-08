Источник: Тайлер Адамс будет играть с Михаилом Мудриком

Полузащитник Тайлер Адамс перейдет в «Челси» из «Лидса». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний американский опорник согласился присоединиться к «синим». Его трансфер обойдется «Челси» всего в 20 миллионов фунтов стерлингов – клаусула, которая начала действовать после вылета «Лидса» в Чемпионшип.

В сезоне 22/23 Тайлер провел 26 матчей во всех турнирах, не отличившись в них результативными действиями. Прошлая кампания для игрока закончилась еще в начале марта, когда он получил травму подколенного сухожилия. Американец до сих пор не может играть, но должен вернуться в ближайшие недели.

Tyler Adams to Chelsea, here we go! The relegation clause worth £20m has been activated today 🚨🔵🇺🇸 #CFC



Agreement reached with player’s agent in London over personal terms and now medical tests to follow — after 10 days negotiations, deal now done. pic.twitter.com/Dmvo70FibB