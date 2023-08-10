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Англия
10 августа 2023, 15:05 | Обновлено 10 августа 2023, 15:08
991
1

Источник: Тайлер Адамс будет играть с Михаилом Мудриком

Американец очень близок к переходу в «Челси»

10 августа 2023, 15:05 | Обновлено 10 августа 2023, 15:08
991
1
Источник: Тайлер Адамс будет играть с Михаилом Мудриком
Pro Soccer Wire. Тайлер Адамс

Полузащитник Тайлер Адамс перейдет в «Челси» из «Лидса». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний американский опорник согласился присоединиться к «синим». Его трансфер обойдется «Челси» всего в 20 миллионов фунтов стерлингов – клаусула, которая начала действовать после вылета «Лидса» в Чемпионшип.

В сезоне 22/23 Тайлер провел 26 матчей во всех турнирах, не отличившись в них результативными действиями. Прошлая кампания для игрока закончилась еще в начале марта, когда он получил травму подколенного сухожилия. Американец до сих пор не может играть, но должен вернуться в ближайшие недели.

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Тайлер Адамс Михаил Мудрик Челси Лидс трансферы АПЛ
Источник Фабрицио Романо
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McLay
Що, із САМИМ Мудриком?! 😲😲
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