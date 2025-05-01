Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Переговоры Карло со сборной Бразилии сорвались из-за президента «Реала»
Переговоры итальянского тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти со сборной Бразилии сорвались.
По информации испанских СМИ, это все произошло из-за президента «Реала» Флорентино Переса, который узнал о переговорах итальянского тренера с Бразильской конфедерацией.
Дело в том, что Анчелотти рассчитывал получить от «Реала» выходной гонорар при увольнении, ведь по контракту у него остался еще один год. Перес отказался выплачивать компенсацию, если тренер договорится с какой-либо командой за время его работе в «Реале».
Ранее сообщалось, что «Реал» распрощается с Анчелотти. Мадридский клуб вскоре решит, кто будет тренировать команду на КЧМ-2025, есть два варианта – новый главный тренер или Сантьяго Солари.
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