Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает

Переговоры итальянского тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти со сборной Бразилии сорвались.

По информации испанских СМИ, это все произошло из-за президента «Реала» Флорентино Переса, который узнал о переговорах итальянского тренера с Бразильской конфедерацией.

Дело в том, что Анчелотти рассчитывал получить от «Реала» выходной гонорар при увольнении, ведь по контракту у него остался еще один год. Перес отказался выплачивать компенсацию, если тренер договорится с какой-либо командой за время его работе в «Реале».

Ранее сообщалось, что «Реал» распрощается с Анчелотти. Мадридский клуб вскоре решит, кто будет тренировать команду на КЧМ-2025, есть два варианта – новый главный тренер или Сантьяго Солари.