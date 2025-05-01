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  4. Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Испания
01 мая 2025, 00:13 |
1276
1

Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает

Переговоры Карло со сборной Бразилии сорвались из-за президента «Реала»

01 мая 2025, 00:13 |
1276
1
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Переговоры итальянского тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти со сборной Бразилии сорвались.

По информации испанских СМИ, это все произошло из-за президента «Реала» Флорентино Переса, который узнал о переговорах итальянского тренера с Бразильской конфедерацией.

Дело в том, что Анчелотти рассчитывал получить от «Реала» выходной гонорар при увольнении, ведь по контракту у него остался еще один год. Перес отказался выплачивать компенсацию, если тренер договорится с какой-либо командой за время его работе в «Реале».

Ранее сообщалось, что «Реал» распрощается с Анчелотти. Мадридский клуб вскоре решит, кто будет тренировать команду на КЧМ-2025, есть два варианта – новый главный тренер или Сантьяго Солари.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу Ла Лига Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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pol-55
І хто після цього Перес.
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