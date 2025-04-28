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Испания
28 апреля 2025, 23:00 | Обновлено 28 апреля 2025, 23:01
1786
2

Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала

Карло Анчелотти покинет клуб после завершения сезона в Ла Лиге

28 апреля 2025, 23:00 | Обновлено 28 апреля 2025, 23:01
1786
2
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

По информации известного журналиста издания The Athletic Марио Кортегана, после этого поражения президент клуба Флорентино Перес решили сменить тренера.

Карло Анчелотти доработает в «Реале» до завершения текущего сезона в Ла Лиге, а затем заменит клуб. Фаворитом на замену Карло является наставник «Байера» Хаби Алонсо – если не произойдет ничего неожиданного именно испанец станет новым тренером «бланкос».

Мадридский клуб вскоре решит, кто будет тренировать команду на КЧМ-2025, есть два варианта – новый главный тренер или Сантьяго Солари.

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Дмитрий Олейник Источник: The Athletic
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Burevestnik
Алонсо про це вже знає???
чи повідомлять потім...   
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Andromed
цікаво буде побачити який буде Реал під керівництвом Алонсо
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