Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

По информации известного журналиста издания The Athletic Марио Кортегана, после этого поражения президент клуба Флорентино Перес решили сменить тренера.

Карло Анчелотти доработает в «Реале» до завершения текущего сезона в Ла Лиге, а затем заменит клуб. Фаворитом на замену Карло является наставник «Байера» Хаби Алонсо – если не произойдет ничего неожиданного именно испанец станет новым тренером «бланкос».

Мадридский клуб вскоре решит, кто будет тренировать команду на КЧМ-2025, есть два варианта – новый главный тренер или Сантьяго Солари.