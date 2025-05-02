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  4. К Динамо присоединился иностранный новичок. Известно, когда заявят за клуб
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 13:23 | Обновлено 02 мая 2025, 13:24
2882
5

К Динамо присоединился иностранный новичок. Известно, когда заявят за клуб

Анхель Торрес прибыл в Украину

02 мая 2025, 13:23 | Обновлено 02 мая 2025, 13:24
2882
5
К Динамо присоединился иностранный новичок. Известно, когда заявят за клуб
ФК Сентрал Кост. Анхель Торрес

Колумбийский вингер Анхель Торрес присоединился к лагерю киевского «Динамо», сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, 25-летний футболист уже 3 дня находится в Киеве, тренируясь с командой.

Год назад игрок был обвинен в изнасиловании, но все обвинения был сняты и игроку вернули его паспорт. Анхель является свободным агентом, «Динамо» планирует заявить его в начале следующего сезона, ибо он не играл в футбол почти год. Последним его клубом был австралийский «Сентрал Кост», за 93 матча в котором он забил 34 гола и отдал 16 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок сборной Украины поделился впечатлениями от матча «Шахтер» – «Динамо».

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Даниил Кирияка Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 5
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Микола Захарченко
Колумбійці в Динамо не приживалися , з такими гравцями потрібно вміти працювати на перспективу ...
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0
Kostyan
Чергова безкоштовна колода на лавку....
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0
didora
Знайшли шаровика. Краще б знайшли якогось путнього за гроші. Шкода грошей на придбання. Якщо не підсилять, то в ЛЧ їм там робити нічого.
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0
Akkerman65
Дворники. Сбор мусора по всему миру.
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-10
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