К Динамо присоединился иностранный новичок. Известно, когда заявят за клуб

Колумбийский вингер Анхель Торрес присоединился к лагерю киевского «Динамо», сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, 25-летний футболист уже 3 дня находится в Киеве, тренируясь с командой.

Год назад игрок был обвинен в изнасиловании, но все обвинения был сняты и игроку вернули его паспорт. Анхель является свободным агентом, «Динамо» планирует заявить его в начале следующего сезона, ибо он не играл в футбол почти год. Последним его клубом был австралийский «Сентрал Кост», за 93 матча в котором он забил 34 гола и отдал 16 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок сборной Украины поделился впечатлениями от матча «Шахтер» – «Динамо».