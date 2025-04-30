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Испания
30 апреля 2025, 09:09 |
3129
2

Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина

Мадридский клуб давно следит за прогрессом Хоана Гарсии

30 апреля 2025, 09:09 |
3129
2
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоан Гарсия

Мадридский «Реал» определился с первым номером на ближайшие годы – руководство клуба приняло решение продлить контракт с бельгийцем Тибо Куртуа на два года. Таким образом голкипер будет выступать в испанской Ла Лиге, как минимум, до 2028 года.

После этого у клуба возникли новые проблемы – второй номер Андрей Лунин хочет получать постоянную игровую практику и недоволен ролью резервного игрока. Существует высокая вероятность, что во время летнего трансферного окна украинец покинет Мадрид.

Учитывая эти обстоятельства «Реал» намерен в оформить трансфер 23-летнего Хоана Гарсию, который на данный момент выступает в составе «Эспаньола». «Сливочные» считают, что этот вратарь в перспективе заменит Куртуа, когда тот уйдет из клуба, а пока будет выполнять роль второго номера.

Ранее руководство «Эспаньола» подтвердило, что в услугах талантливого испанца заинтересован мадридский гранд. «Реал» планирует подписать игрока за 25 млн евро и оставить его еще на один год в аренде в «Эспаньоле», чтобы Хоан имел постоянную игровую практику.

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Реал Мадрид Эспаньол Андрей Лунин Тибо Куртуа Хоан Гарсия трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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Комментарии 2
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T-800
зачем Гарсии садиться под Лунина? лучше быть первым в Эспаньоле с времен Заморы на длинной дистанции! на короткой и средней дистанции можно конкурировать с Симоном, Ремиро и Раей, которым стукнет рано или поздно 30-35 лет ...
а Андрюша путь сидит под Куртуа ... раз нравится!
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ivtbox
Ось такі молоді воротарі мають перспективу в Реалі. За 30 лямів з попередньою орендою на рік в основі старого клубу. А не як Лунін полірує лавку другу п'ятирічку і маньячить основою.
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