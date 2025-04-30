Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина

Мадридский «Реал» определился с первым номером на ближайшие годы – руководство клуба приняло решение продлить контракт с бельгийцем Тибо Куртуа на два года. Таким образом голкипер будет выступать в испанской Ла Лиге, как минимум, до 2028 года.

После этого у клуба возникли новые проблемы – второй номер Андрей Лунин хочет получать постоянную игровую практику и недоволен ролью резервного игрока. Существует высокая вероятность, что во время летнего трансферного окна украинец покинет Мадрид.

Учитывая эти обстоятельства «Реал» намерен в оформить трансфер 23-летнего Хоана Гарсию, который на данный момент выступает в составе «Эспаньола». «Сливочные» считают, что этот вратарь в перспективе заменит Куртуа, когда тот уйдет из клуба, а пока будет выполнять роль второго номера.

Ранее руководство «Эспаньола» подтвердило, что в услугах талантливого испанца заинтересован мадридский гранд. «Реал» планирует подписать игрока за 25 млн евро и оставить его еще на один год в аренде в «Эспаньоле», чтобы Хоан имел постоянную игровую практику.