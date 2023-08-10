Лига чемпионов. Итоги дня квалификации Q3. Бернард озадачил Марсель
Ответные матчи пройдут 15 августа, победители выйдут в Q4 Лиги чемпионов
Вечером 9 августа состоялись 3 матча 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги чемпионов.
Французский Марсель без украинца Руслана Малиновского проиграл греческому Панатинаикосу (0:1).
Единственный в матче гол за греческий клуб забил бразилец Бернард, экс-хавбек Шахтера.
Ответные матчи пройдут 15 августа, победители выйдут в Q4 Лиги чемпионов, а проигравший перейдет в Лигу Европы.
Лига чемпионов 2023/24
3-й раунд квалификации. Первые матчи, 9 августа
Панатинаикос (Греция) – Марсель (Франция) – 1:0
Гол: Бернард, 83
Слован Братислава (Словакия) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:2
Голы: Сек, 12 (автогол) – Пьерро, 5, Саба, 15
Рейнджерс (Шотландия) – Серветт (Швейцария) – 2:1
Голы: Тавернье, 6, Дессер, 15 – Бедия, 44 (пен)
Пары 3-го раунда квалификации ЛЧ
ВИДЕО. Гол Бернарда за Панатинаикос в ворота Марселя
🏆 GOAL! Panathinaikos 1-0 Marseille— FootColic ⚽️ (@FootColic) August 9, 2023
⚽️ Bernard latches on to a precise pass deep inside the box from Fotis Ioannidis, and he beats the goalkeeper with a low accurate shot into the bottom left corner
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События матча
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