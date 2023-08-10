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Лига Чемпионов
Панатинаикос
09.08.2023 21:00 – FT 1 : 0
Марсель
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Лига чемпионов
10 августа 2023, 03:50 | Обновлено 10 августа 2023, 04:36
397
0

Лига чемпионов. Итоги дня квалификации Q3. Бернард озадачил Марсель

Ответные матчи пройдут 15 августа, победители выйдут в Q4 Лиги чемпионов

10 августа 2023, 03:50 | Обновлено 10 августа 2023, 04:36
397
0
Лига чемпионов. Итоги дня квалификации Q3. Бернард озадачил Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 августа состоялись 3 матча 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги чемпионов.

Французский Марсель без украинца Руслана Малиновского проиграл греческому Панатинаикосу (0:1).

Единственный в матче гол за греческий клуб забил бразилец Бернард, экс-хавбек Шахтера.

Ответные матчи пройдут 15 августа, победители выйдут в Q4 Лиги чемпионов, а проигравший перейдет в Лигу Европы.

Лига чемпионов 2023/24

3-й раунд квалификации. Первые матчи, 9 августа

Панатинаикос (Греция) – Марсель (Франция) – 1:0

Гол: Бернард, 83

Слован Братислава (Словакия) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:2

Голы: Сек, 12 (автогол) – Пьерро, 5, Саба, 15

Рейнджерс (Шотландия) – Серветт (Швейцария) – 2:1

Голы: Тавернье, 6, Дессер, 15 – Бедия, 44 (пен)

Пары 3-го раунда квалификации ЛЧ

ВИДЕО. Гол Бернарда за Панатинаикос в ворота Марселя

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Бернард (Панатинаикос).
65’
Жоффрей Кондогбия (Марсель) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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