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Панатинаикос
09.08.2023 21:00 – FT 1 : 0
Марсель
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Лига чемпионов
09 августа 2023, 23:18 | Обновлено 09 августа 2023, 23:20
374
2

ЛЧ. Марсель без Малиновского уступил Панатинаикосу

А на месте греков вполне мог быть «Днепр-1»

09 августа 2023, 23:18 | Обновлено 09 августа 2023, 23:20
374
2
ЛЧ. Марсель без Малиновского уступил Панатинаикосу
Твиттер Марселя

​Состоялся поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2024/2024, в котором обидчик «Днепра-1» – греческий «Панатинаикос» – принимал команду, тоже не безразличную украинскому болельщику. Пока небезразличнаую– «Марсель» явно хочет избавиться от украинца Руслана Малиновского, которого не было в заявке на игру.

Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 83 минуте забил чуть раньше вышедший на замену экс-игрок донецкого «Шахтера» Бернард.

Ответный матч между командами состоится 15 августа на «Велодроме», грекам будет очень сложно удержать нужный им счет.

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Панатинаикос Марсель Панатинаикос - Марсель Лига чемпионов стартовые составы Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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Иван Качура
Без нашого козака, гра фіг зна яка.
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AleksDnipro
Бл.., і це г*вно можна було проходити..
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