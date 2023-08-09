ЛЧ. Марсель без Малиновского уступил Панатинаикосу

​Состоялся поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2024/2024, в котором обидчик «Днепра-1» – греческий «Панатинаикос» – принимал команду, тоже не безразличную украинскому болельщику. Пока небезразличнаую– «Марсель» явно хочет избавиться от украинца Руслана Малиновского, которого не было в заявке на игру.

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Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 83 минуте забил чуть раньше вышедший на замену экс-игрок донецкого «Шахтера» Бернард.

Ответный матч между командами состоится 15 августа на «Велодроме», грекам будет очень сложно удержать нужный им счет.

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