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Франция
06 августа 2023, 16:39 | Обновлено 06 августа 2023, 16:55
452
0

Марсель не включил Малиновского в заявку на матчи с Панатинаикосом

На украинца уже не рассчитывают

06 августа 2023, 16:39 | Обновлено 06 августа 2023, 16:55
452
0
Марсель не включил Малиновского в заявку на матчи с Панатинаикосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Французский «Марсель» заявился на матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим «Панатинаикосом».

Провансальцы в предстоящих поединках с клубом из Афин рассчитывают на 21 игрока. В списке не нашлось места украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому. Его отсутствие подтверждает информацию о том, что он вскоре может сменить клуб.

За то в заявке «Марселя» нашлось место для летних новичков Ренана Лоди, Пьера-Эмерика Обамеянга, Исмаилы Сарра и Жоффре Кондогбиа.

Напомним, «Марсель» и «Панатинаикос» проведут первый матч 9 августа в Греции, а 15-го числа сыграют еще раз уже во Франции.

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Олег Малиновский Марсель Лига чемпионов Панатинаикос
Источник УЕФА
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