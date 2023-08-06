Марсель не включил Малиновского в заявку на матчи с Панатинаикосом

Французский «Марсель» заявился на матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим «Панатинаикосом».

Провансальцы в предстоящих поединках с клубом из Афин рассчитывают на 21 игрока. В списке не нашлось места украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому. Его отсутствие подтверждает информацию о том, что он вскоре может сменить клуб.

За то в заявке «Марселя» нашлось место для летних новичков Ренана Лоди, Пьера-Эмерика Обамеянга, Исмаилы Сарра и Жоффре Кондогбиа.

Напомним, «Марсель» и «Панатинаикос» проведут первый матч 9 августа в Греции, а 15-го числа сыграют еще раз уже во Франции.