9 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между клубами «Панатинаикос» (Греция) и «Марсель» (Франция).

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Поединок состоится в Афинах на стадионе «Апостолос Николаидис». Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Панатинаикос – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция