09.08.2023 21:00 - : -
Лига чемпионов09 августа 2023, 10:05 | Обновлено 09 августа 2023, 10:07
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Панатинаикос – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 9 августа в 21:00 по Киеву
09 августа 2023, 10:05 | Обновлено 09 августа 2023, 10:07
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9 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между клубами «Панатинаикос» (Греция) и «Марсель» (Франция).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится в Афинах на стадионе «Апостолос Николаидис». Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Панатинаикос – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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