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Лига Чемпионов
Панатинаикос
09.08.2023 21:00 - : -
Марсель
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Лига чемпионов
09 августа 2023, 10:05 | Обновлено 09 августа 2023, 10:07
199
0

Панатинаикос – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 9 августа в 21:00 по Киеву

09 августа 2023, 10:05 | Обновлено 09 августа 2023, 10:07
199
0
Панатинаикос – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

9 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между клубами «Панатинаикос» (Греция) и «Марсель» (Франция).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоится в Афинах на стадионе «Апостолос Николаидис». Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Панатинаикос – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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