9 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между клубами «Панатинаикос» и «Марсель». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу греческой команды.

Единственный гол на 83-й минуте забил экс-игрок донецкого «Шахтера» Бернард.

Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский не попал в заявку команды на этот поединок.

Лига чемпионов. Третий раунд квалификации. 9 августа

Панатинаикос (Греция) – Марсель (Франция) – 1:0

Гол: Бернард, 83