Панатинаикос – Марсель – 1:0. No Malinovskyi – no party. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
9 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между клубами «Панатинаикос» и «Марсель». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу греческой команды.
Единственный гол на 83-й минуте забил экс-игрок донецкого «Шахтера» Бернард.
Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский не попал в заявку команды на этот поединок.
Лига чемпионов. Третий раунд квалификации. 9 августа
Панатинаикос (Греция) – Марсель (Франция) – 1:0
Гол: Бернард, 83
Видеообзор матча:
События матча
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