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Лига Чемпионов
Панатинаикос
09.08.2023 21:00 – FT 1 : 0
Марсель
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Лига чемпионов
10 августа 2023, 09:38 | Обновлено 10 августа 2023, 09:39
433
0

Панатинаикос – Марсель – 1:0. No Malinovskyi – no party. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

10 августа 2023, 09:38 | Обновлено 10 августа 2023, 09:39
433
0
Панатинаикос – Марсель – 1:0. No Malinovskyi – no party. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

9 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между клубами «Панатинаикос» и «Марсель». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу греческой команды.

Единственный гол на 83-й минуте забил экс-игрок донецкого «Шахтера» Бернард.

Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский не попал в заявку команды на этот поединок.

Лига чемпионов. Третий раунд квалификации. 9 августа

Панатинаикос (Греция) – Марсель (Франция) – 1:0

Гол: Бернард, 83

Видеообзор матча:

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Бернард (Панатинаикос).
65’
Жоффрей Кондогбия (Марсель) получает красную карточку.
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видео голов и обзор Панатинаикос Марсель Лига чемпионов Бернард Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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