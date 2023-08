Влашич перейдет в Торино на постоянной основе, названа сумма трансфера

Итальянский клуб «Торино» сделал предложение английскому «Вест Хэму» по поводу полноценного трансфера 25-летнего хорватского хавбека Николу Влашича. В минувшем сезоне он играл за клуб из Турина на правах аренды.

Как сообщает Фабрицио Романо, стороны согласовали переход игрока в «Торино» на постоянной основе за 12 млн евро.

В прошлом сезоне Никола Влашич провёл за «Торино» (на правах аренды из «Вест Хэма») 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.

Torino are set to re-sign Nikola Vlasić on €12m deal from West Ham, deal agreed and sealed on permanent transfer 🟤🤝🏻 #WHUFC



West Ham set to make €42m profit with Scamacca and Vlasić this week. pic.twitter.com/n5PGNqGmq5