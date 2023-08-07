Торино изменил свою позицию по Малиновскому

Между французским клубом «Марсель» и «Торино» из Италии продолжается переговорный процесс относительно возможного перехода украинского полузащитника провансальцев Руслана Малиновского.

«Быки» изначально предложили французам по 30-летнему хавбеку аренду с правом выкупа за 10 млн евро. Сейчас же «Торино» пытается снизить свое первое предложение.

Ко всему прочему, «Торино» пытается параллельно вести переговоры с представителем Малиновского относительно условий личного контракта с зарплатой игрока немногим выше 2 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что интерес к Руслану Малиновскому есть не только в Италии, а и в Турции.