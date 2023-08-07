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Италия
07 августа 2023, 12:50 | Обновлено 07 августа 2023, 12:55
1706
8

Торино изменил свою позицию по Малиновскому

Итальянцы пытаются выиграть в цене

07 августа 2023, 12:50 | Обновлено 07 августа 2023, 12:55
1706
8
Торино изменил свою позицию по Малиновскому
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Между французским клубом «Марсель» и «Торино» из Италии продолжается переговорный процесс относительно возможного перехода украинского полузащитника провансальцев Руслана Малиновского.

«Быки» изначально предложили французам по 30-летнему хавбеку аренду с правом выкупа за 10 млн евро. Сейчас же «Торино» пытается снизить свое первое предложение.

Ко всему прочему, «Торино» пытается параллельно вести переговоры с представителем Малиновского относительно условий личного контракта с зарплатой игрока немногим выше 2 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что интерес к Руслану Малиновскому есть не только в Италии, а и в Турции.

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Торино Марсель Руслан Малиновский
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Комментарии 8
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Vitason
Дааа...не оправдал надежд Малиновский и как у всех наших 31-32 года все хана  практически карьера завершена, посмотрите на Коноплянку и много примеров что конец карьеры,а в Европе люди играют 35-36 на самом высоком уровне Модрич,Бензема,тот же Месси в 35 привел Аргентину до звания чемпиона мира
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+1
anacreon
Це все боляче читати. А які в нас були очікування після року в Аталанті. Ювентус, Інтер, піде на підвищення. Врешті решт на старості років сплавили лише в Марсель. А через півроку Марсель просто викидує, як бракований товар. І тепер реальність - Торіно чи турки.....  Фактично це вже пенсія.
Вже би в Марселі залишався. Бо він хоч в ЛЧ буде грати. Може би випускали хвилин на 20 через матч. Але Марсель просто налаштований викинути його.
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+1
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India Life
Печалька(( зупинився в прогресi, коли ти мiллiонер, важко змусити себе прогресувати
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0
anacreon
Взагалі дивує, чого Марсель так налаштований саме на продаж. Контракт ще довгий, могли б просто в оренду віддати. Малиновський же не піде на зниження зарплати. Хто зна яка вона в нього в Марселі. Ярмоленко таку зарплату собі вибив у Вест Хемі, що принципово просидів на лавці до останнього дня конракту. Бо більше ніде стільки не дали б.
Якщо в Торіно запропонують менше зарплату ніж в Марселі, то Малиновський навряд чи піде.
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0
maverik
Мало кому нужен игрок кроме как забить пару голов за сезон издалека да пару пасов больше ничего неумеющий...
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0
Gargantua
итальянцев отличет нечистоплотность в переговорах
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