Торино изменил свою позицию по Малиновскому
Итальянцы пытаются выиграть в цене
Между французским клубом «Марсель» и «Торино» из Италии продолжается переговорный процесс относительно возможного перехода украинского полузащитника провансальцев Руслана Малиновского.
«Быки» изначально предложили французам по 30-летнему хавбеку аренду с правом выкупа за 10 млн евро. Сейчас же «Торино» пытается снизить свое первое предложение.
Ко всему прочему, «Торино» пытается параллельно вести переговоры с представителем Малиновского относительно условий личного контракта с зарплатой игрока немногим выше 2 млн евро за сезон.
Ранее сообщалось, что интерес к Руслану Малиновскому есть не только в Италии, а и в Турции.
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Вже би в Марселі залишався. Бо він хоч в ЛЧ буде грати. Може би випускали хвилин на 20 через матч. Але Марсель просто налаштований викинути його.
Якщо в Торіно запропонують менше зарплату ніж в Марселі, то Малиновський навряд чи піде.