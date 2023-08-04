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  4. Малиновским интересуются в Турции и в Италии. Названы команды
Франция
04 августа 2023, 22:10 | Обновлено 04 августа 2023, 22:22
1190
0

Малиновским интересуются в Турции и в Италии. Названы команды

Украинский хавбек может продолжить карьеру в «Бешикташе или в «Торино»

04 августа 2023, 22:10 | Обновлено 04 августа 2023, 22:22
1190
0
Малиновским интересуются в Турции и в Италии. Названы команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинским хавбеком французского «Марселя» Русланом Малиновским интересуются в Турции и в Италии.

Полузащитник сборной Украины может продолжить карьеру в турецком «Бешикташе» или в итальянском «Торино», информирует известный инсайдер Фабрицио Романо.

Пока нет переговоров на данный момент, подтверждена только заинтересованность клубов.

Малиновский может перейти из «Марселя» в случае хорошего предложения.

В минувшем сезоне Руслан за «Марсель» провел 23 матча и забил 2 гола, если учитывать Лигу 1 и Кубок Франции.

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Руслан Малиновский Бешикташ Торино трансферы Серии A трансферы Марсель трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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