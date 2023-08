Малиновским интересуются в Турции и в Италии. Названы команды

Украинским хавбеком французского «Марселя» Русланом Малиновским интересуются в Турции и в Италии.

Полузащитник сборной Украины может продолжить карьеру в турецком «Бешикташе» или в итальянском «Торино», информирует известный инсайдер Фабрицио Романо.

Пока нет переговоров на данный момент, подтверждена только заинтересованность клубов.

Малиновский может перейти из «Марселя» в случае хорошего предложения.

В минувшем сезоне Руслан за «Марсель» провел 23 матча и забил 2 гола, если учитывать Лигу 1 и Кубок Франции.

