Малиновским интересуются в Турции и в Италии. Названы команды
Украинский хавбек может продолжить карьеру в «Бешикташе или в «Торино»
Украинским хавбеком французского «Марселя» Русланом Малиновским интересуются в Турции и в Италии.
Полузащитник сборной Украины может продолжить карьеру в турецком «Бешикташе» или в итальянском «Торино», информирует известный инсайдер Фабрицио Романо.
Пока нет переговоров на данный момент, подтверждена только заинтересованность клубов.
Малиновский может перейти из «Марселя» в случае хорошего предложения.
В минувшем сезоне Руслан за «Марсель» провел 23 матча и забил 2 гола, если учитывать Лигу 1 и Кубок Франции.
Understand Besiktas and Torino are now showing interest in Ruslan Malinovskyi. No advanced talks yet, just interest at the moment. ✨🇺🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023
Malinovskyi could leave OM in case of good proposal. pic.twitter.com/93pgqGKc3x
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