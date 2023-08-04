Источник: Марсель постарается в августе продать Малиновского

Французский клуб «Марсель» не доволен тем, как в последнее время себя проявляет украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Парижское издание L'Equipe утверждает, что провансальцы возмущены тем, что 30-летний уроженец Житомира до сих пор не адаптировался в команде и не показывает всех своих лучших игровых качеств. Малиновский, как известно, не принимал участие в трех летних спаррингах «Марселя».

Сообщается, что «Марсель» уже в августе постарается продать Руслана Малиновского, интерес к которому проявляет несколько клубов из итальянской Серии А. Напомним, до перехода в «Марсель» в январе этого года украинец защищал цвета итальянского клуба «Аталанта». Во второй части предыдущего сезона-2022/2023 Руслан провел за провансальцев 23 матча, забил 2 гола.

Ранее президент «Марселя» дал оценку будущему Руслана Малиновского в команде.