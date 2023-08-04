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Франция
04 августа 2023, 13:05 | Обновлено 04 августа 2023, 13:09
1117
7

Источник: Марсель постарается в августе продать Малиновского

Провансальцы не довольны украинцем

04 августа 2023, 13:05 | Обновлено 04 августа 2023, 13:09
1117
7
Источник: Марсель постарается в августе продать Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Французский клуб «Марсель» не доволен тем, как в последнее время себя проявляет украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Парижское издание L'Equipe утверждает, что провансальцы возмущены тем, что 30-летний уроженец Житомира до сих пор не адаптировался в команде и не показывает всех своих лучших игровых качеств. Малиновский, как известно, не принимал участие в трех летних спаррингах «Марселя».

Сообщается, что «Марсель» уже в августе постарается продать Руслана Малиновского, интерес к которому проявляет несколько клубов из итальянской Серии А. Напомним, до перехода в «Марсель» в январе этого года украинец защищал цвета итальянского клуба «Аталанта». Во второй части предыдущего сезона-2022/2023 Руслан провел за провансальцев 23 матча, забил 2 гола.

Ранее президент «Марселя» дал оценку будущему Руслана Малиновского в команде.

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Марсель Руслан Малиновский трансферы трансферы Лиги 1
Источник L'Equipe
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Комментарии 7
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MrStepanovM .
тиць пердиць..приплили...
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+2
Gargantua
помню у меня тут была дискуссия с почитателями таланта Руслана, которые говорили, что Гасперини его не ценит и он расцветет уйдя от тирана.
на самом деле Гасперини это бОльшая половина успеха Руслана как футболиста. 
пока Руслан слушал папу Карло и работал, он рос как футболист. А когда почувствовал себя великим мастером и открыл поддувало вместе с супругой, сразу Гасперини от него избавился и он начал стремительно деградировать.
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+1
Владимир Бений
Давай в ЛАЦИО!
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+1
Serhii P.
Перейде в умовний Дніпро-1
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0
Allegro_Barbaro
Марселю скоро в кваліфікації ЛЧ стартувати, тому якщо вийдуть в групу щонайменше як гравець ротації він їм не завадить. Тому принаймні до зими напевно ще там залишиться
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-1
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