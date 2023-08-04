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Франция
04 августа 2023, 09:52 | Обновлено 04 августа 2023, 09:55
673
2

Президент Марселя дал оценку будущему Малиновского в команде

Пабло Лонгория верит в лучшее

04 августа 2023, 09:52 | Обновлено 04 августа 2023, 09:55
673
2
Президент Марселя дал оценку будущему Малиновского в команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Президент французского клуба «Марсель» Пабло Лонгория высказал мнение о будущем в коллективе украинского полузащитника Руслана Малиновского.

«Есть игроки, которые быстро адаптируются, и есть игроки, которым нужно больше времени. Когда Малиновский был куплен, это было потому, что он адаптировался к системе Тюдора. Теперь мы должны проанализировать, какова будет роль Руслана в текущей игровой системе, и увидеть все возможности. Важные игроки должны быть важны и на поле. Нам нужно найти баланс с зарплатой», – заявил Лонгория.

Напомним, «Марсель» подписал Малиновского в январе этого года. Контракт с украинцем подписан сроком до лета 2026 года. Во второй части предыдущего сезона-2022/2023 Руслан провел за провансальцев 23 матча, забил 2 гола.

Ранее стало известно, что «Марсель» подписал сенегальского нападающего.

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Руслан Малиновский Марсель Пабло Лонгория
Источник Tuttomercatoweb
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Перець
Баланс скільки голів в місяць така зарплата має бути 
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