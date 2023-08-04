Президент Марселя дал оценку будущему Малиновского в команде
Пабло Лонгория верит в лучшее
Президент французского клуба «Марсель» Пабло Лонгория высказал мнение о будущем в коллективе украинского полузащитника Руслана Малиновского.
«Есть игроки, которые быстро адаптируются, и есть игроки, которым нужно больше времени. Когда Малиновский был куплен, это было потому, что он адаптировался к системе Тюдора. Теперь мы должны проанализировать, какова будет роль Руслана в текущей игровой системе, и увидеть все возможности. Важные игроки должны быть важны и на поле. Нам нужно найти баланс с зарплатой», – заявил Лонгория.
Напомним, «Марсель» подписал Малиновского в январе этого года. Контракт с украинцем подписан сроком до лета 2026 года. Во второй части предыдущего сезона-2022/2023 Руслан провел за провансальцев 23 матча, забил 2 гола.
Ранее стало известно, что «Марсель» подписал сенегальского нападающего.
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