ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Малиновского. Марсель подписал сенегальского форварда

Французский футбольный клуб «Марсель» официально объявил о трансфере 23-летнего сенегальского форварда Илимана Ндиайе из английского «Шеффилда» Юнайтед.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, контракт рассчитан на 5 лет.

Илиман Ндиай выступал за «Шеффилд Юнайтед» с сезона 2021/22. За это время он успел забить 22 гола и отдать 14 ассистов.

Отметим, что в «Марселе» выступает украинский футболист Руслан Малиновский.

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Le milieu offensif sénégalais 🇸🇳 rejoint l’OM en provenance de Sheffield United#OdysséeMassalia 🏛️🔵⚪️ pic.twitter.com/WIsBgH0uBQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 1, 2023