ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Малиновского. Марсель подписал сенегальского форварда
Илиман Ндиайе покинул «Шеффилд Юнайтед»
Французский футбольный клуб «Марсель» официально объявил о трансфере 23-летнего сенегальского форварда Илимана Ндиайе из английского «Шеффилда» Юнайтед.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, контракт рассчитан на 5 лет.
Илиман Ндиай выступал за «Шеффилд Юнайтед» с сезона 2021/22. За это время он успел забить 22 гола и отдать 14 ассистов.
Отметим, что в «Марселе» выступает украинский футболист Руслан Малиновский.
𝗜𝗹𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗡𝗱𝗶𝗮𝘆𝗲, 𝗱𝘂 𝗿𝗲̂𝘃𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗿𝗲́𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ 💭— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 1, 2023
Le milieu offensif sénégalais 🇸🇳 rejoint l’OM en provenance de Sheffield United#OdysséeMassalia 🏛️🔵⚪️ pic.twitter.com/WIsBgH0uBQ
Bienvenue chez toi, 𝗜𝗹𝗶𝗺𝗮𝗻 💙🇸🇳 pic.twitter.com/ifpTls2wY8— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 1, 2023
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