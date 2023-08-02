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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Малиновского. Марсель подписал сенегальского форварда
Франция
02 августа 2023, 10:16 |
399
0

ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Малиновского. Марсель подписал сенегальского форварда

Илиман Ндиайе покинул «Шеффилд Юнайтед»

02 августа 2023, 10:16 |
399
0
ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Малиновского. Марсель подписал сенегальского форварда
ФК Марсель

Французский футбольный клуб «Марсель» официально объявил о трансфере 23-летнего сенегальского форварда Илимана Ндиайе из английского «Шеффилда» Юнайтед.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, контракт рассчитан на 5 лет.

Илиман Ндиай выступал за «Шеффилд Юнайтед» с сезона 2021/22. За это время он успел забить 22 гола и отдать 14 ассистов.

Отметим, что в «Марселе» выступает украинский футболист Руслан Малиновский.

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Илиман Ндиайе Шеффилд Юнайтед Марсель трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник ФК Марсель
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