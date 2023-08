Первый титул на харде. Циципас оформил 12-ю победу над демоном в Лос-Кабосе

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 5) выиграл трофей на хардовом турнире серии АТР 250 в Лос-Кабосе (Мексика).

В финале соревнований грек обыграл «демона» Алекса де Минаура в двух сетах за 1 час и 27 минут.

ATP 250 Лос-Кабос. Хард. Финал

Стефанос Циципас (Греция) [1] – Алекс де Минаур (Австралия) [5] – 6:3, 6:4

Это была 12-я встреча теннисистов. Стефанос выиграл все поединки.

Для Циципаса этот трофей стал 10-м в карьере и первым на открытом харде.

С новой недели грек поднимется на 4-ю строчку рейтинга АТР.

UNSTOPPABLE 🏆 @steftsitsipas proves too strong in Los Cabos en route to title number 10, defeating De Minaur 6-3 6-4! pic.twitter.com/slmbulyWxv