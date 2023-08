ВИДЕО. Зеедорф забил шикарный гол в матче Game4Ukraine

5 августа на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит Game4Ukraine, благотворительный матч для Украины.

На 41-й минуте Кларенс Зеедорф (синие) красиво развернулся возле линии штрафной площади и влупил в дальнюю девятку.

Отметим, что на тот момент Зеедорф сделал счет 1:1.

WHAT A GOAL BY CLARENCE SEEDORF! 🙌



Rolling back the years ✨



🇺🇦 #Game4Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SyZT07jQQA