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  4. ВИДЕО. Зеедорф забил шикарный гол в матче Game4Ukraine
Англия
05 августа 2023, 22:06 |
1242
2

ВИДЕО. Зеедорф забил шикарный гол в матче Game4Ukraine

47-летний Кларенс не утратил навыков

05 августа 2023, 22:06 |
1242
2
ВИДЕО. Зеедорф забил шикарный гол в матче Game4Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

5 августа на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит Game4Ukraine, благотворительный матч для Украины.

На 41-й минуте Кларенс Зеедорф (синие) красиво развернулся возле линии штрафной площади и влупил в дальнюю девятку.

Отметим, что на тот момент Зеедорф сделал счет 1:1.

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Кларенс Зеедорф Андрей Шевченко благотворительные матчи Стэмфорд Бридж Александр Зинченко Челси российско-украинская война Game4Ukraine видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Суркіс, не тупи-зпропонуй контракт Зеедорфу-буде кращий гравець УПЛ
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Макс Максов
А Кларенс у хорошій формі!
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