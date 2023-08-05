Англия05 августа 2023, 22:06 |
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ВИДЕО. Зеедорф забил шикарный гол в матче Game4Ukraine
47-летний Кларенс не утратил навыков
05 августа 2023, 22:06 |
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5 августа на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит Game4Ukraine, благотворительный матч для Украины.
На 41-й минуте Кларенс Зеедорф (синие) красиво развернулся возле линии штрафной площади и влупил в дальнюю девятку.
Отметим, что на тот момент Зеедорф сделал счет 1:1.
WHAT A GOAL BY CLARENCE SEEDORF! 🙌— Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023
Rolling back the years ✨
🇺🇦 #Game4Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SyZT07jQQA
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