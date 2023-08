Марта КОСТЮК: «Я научилась, что нужно бороться и быть терпеливой»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над шестой ракеткой мира Каролин Гарсией на пути в 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне.

– Прошу прощения у болельщиков. Похоже, многие из вас хотели, чтобы победила Каролин, так что извините... Спасибо всем за поддержку, спасибо украинцам, который сегодня меня поддерживали, я видело много флагов. Очень неожиданно, что сегодня не было большой жары, погода меня сильно порадовала.

– Ты проиграла несколько матчей Каролин Гарсии в трех сетах. За счет чего спустя несколько лет после этих поражений удалось победить?

– Несомненно, я стала более терпеливой. Потому что по юниорах мне все давалось очень легко: было много побед, каждую неделю или титул, или полуфинал. А когда я перешла в протур, соперницы стали другие. Они борются до конца, ничего просто так не отдают, даже если это их худший день в жизни. Я научилась, что нужно бороться и уметь терпеть.

– Твоя младшая сестра здесь. Она твой тренер на этой неделе, она получит премию?

– Она уже получила несколько бонусов. Она первый раз в жизни сделала маникюр. Мама об этом не знает, так что это тоже как секрет.

– В следующем раунде ты сразишься с действующей чемпионкой Самсоновой. Что можешь сказать по поводу предстоящей встречи?

– Я играла против нее несколько раз (0:2 - прим.), все матчи были близкими. Похоже на то, что здешние условия ей нравятся, поэтому легко точно не будет. Хотя пока у меня здесь легко и не было. Это будет еще один матч, увидимся завтра.

