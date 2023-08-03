Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне

Украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) добыла еще одну победу на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Во втором раунде основы украинка переиграла вторую сеяную француженку Каролин Гарсию (№6 WTA).

Это была самая высокорейтинговая победа Костюк в карьере.

Вашингтон. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:2, 6:3

Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла впервые. Предыдущие две встречи Гарсия выиграла на грунтовых покрытиях в трех сетах.

Марта провела 16-й матч против соперницы из первой десятки мирового рейтинга и выиграла во второй раз. Впервые ей это удалось месяц назад на Уимблдоне, когда была обыграна Мария Саккари из Греции.

В следующем раунде Костюк сразится против восьмой сеяной Людмилы Самсоновой (№18 WTA).

Ранее в 1/4 финала соревнований в Вашингтоне вышла Элина Свитолина.