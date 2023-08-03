Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
WTA
03 августа 2023, 22:20 | Обновлено 03 августа 2023, 22:50
3542
42

Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне

Марта в двух быстрых сетах разобралась с Каролин Гарсией

03 августа 2023, 22:20 | Обновлено 03 августа 2023, 22:50
3542
42
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) добыла еще одну победу на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Во втором раунде основы украинка переиграла вторую сеяную француженку Каролин Гарсию (№6 WTA).

Это была самая высокорейтинговая победа Костюк в карьере.

Вашингтон. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:2, 6:3

Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла впервые. Предыдущие две встречи Гарсия выиграла на грунтовых покрытиях в трех сетах.

Марта провела 16-й матч против соперницы из первой десятки мирового рейтинга и выиграла во второй раз. Впервые ей это удалось месяц назад на Уимблдоне, когда была обыграна Мария Саккари из Греции.

В следующем раунде Костюк сразится против восьмой сеяной Людмилы Самсоновой (№18 WTA).

Ранее в 1/4 финала соревнований в Вашингтоне вышла Элина Свитолина.

По теме:
Марта Костюк – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вашингтон. Сестры Киченок вышли в полуфинал в паре
Киченок / Киченок – Ниномия / Сантамария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Каролин Гарсия WTA Вашингтон Марта Костюк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина рассказала, почему не берет с собой дочь на турниры
Теннис | 03 августа 2023, 14:59 0
Свитолина рассказала, почему не берет с собой дочь на турниры
Свитолина рассказала, почему не берет с собой дочь на турниры

Элина решила, что малышке лучше оставаться дома

Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Футбол | 03 августа 2023, 11:32 33
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии

В поле зрения «горняков» угодил центральный нападающий «Фламенго» Педро

Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
Футбол | 03.08.2023, 05:55
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
Теннис | 02.08.2023, 22:43
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
Директор Днепра-1: «День-два и ситуация с Довбиком будет решена»
Футбол | 03.08.2023, 14:15
Директор Днепра-1: «День-два и ситуация с Довбиком будет решена»
Директор Днепра-1: «День-два и ситуация с Довбиком будет решена»
Комментарии 42
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
maverik
Вот Вам и Марта !!! Молодчина !!!
Ответить
+13
Ekvato
На черзі людина без прапору, представниця країни-гною, моральних виродків і скрєпоносців
Ответить
+12
Показать Скрыть 1 ответ
Andrey_1992
А я казав, що Костюк не слабше Гарсії, буки щось знали, вітання Марті, ти молодець, підсолодила вечір після ганьби полтавських дебілів)
Ответить
+12
Walle
Не хочеться наврочити, але Марта на цьому турнірі просто топ. І ладно там гра, вона просто сама по собі виглядає дуже впевнено та доросло. Сподіваюсь це не тимчасове явище)
Ответить
+11
elPadrino
Марта умничка
Ответить
+10
Александр Ад
дуже порадувала гра Марти!Молодець!
Ответить
+9
Elis
Здала сеструху))) 
Мартусю, вітаю! Ти заслужила на цю перемогу! Так тримати!
Ответить
+9
BERNARDOS
После проигрыша полтавского колхоза победа Марты прям бальзам на душу. ))
Ответить
+8
Stanislav Matusevych
Таки буки щось знали. Гарсія виглядала сьогодні жахливо, абсолютно не схожою на себе. Але то її проблеми. Для нас важливо, що Марта за два сети зробила всього 6 (!!!) невимушених помилок. Знаючи звички Марти робити найдивніші невимушені, це дуже круто. 
Далі кацапка Самсонова, яка тут захищає минулорічний титул, правда, серії 250, а не 500, як зараз. Тут вона виглядає впевнено, тому буде черговий іспит для Марти. Рахунок очних зустрічей теж 0:2, як і з Гарсією, але й ті матчі були вже давно. Як зараз вдасться впоратися з гарматницею, що перебуває у хорошій формі?
Ответить
+7
Показать Скрыть 2 ответа
Sunpalych
Особисто мене,Марта сьгодні дуже вразила!
Частіше би так...
Коли є за що критикувать, я критикую...Але сьогодні,тільки похвала!
Ответить
+7
Павло
Після ганьби полтавських дегенератів з ворскли Марта трохи підняла настрій 
Ответить
+7
sirjoga
Схоже у Марти почалося сходження....
Бійтесь Пегули, трясіться Квітові, 
Ми ще покажем усьому світові)) 
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Обсервер Влад
Невже буки вирахували, коли у Гарсії критичні дні?
Ответить
+6
kollekciy
Марту з Перемогою. З Вімбілдону Марті нарешті почало щастити на не кращі кондиції суперниць. З Гарсією точно щось не так, бо навіть 400 - та ракетка краще тримає м'яч у грі. А Марта навпаки сьогодні грала, ще краще ніж з Б"янкою.   
Ответить
+5
dudigo78
хтось мені пояснить для чого Даяна сьогодні замість Гарсії грала?
Ответить
+5
Vova Chol
Красуня ! Головне спокійно і без психів. Гра стала більш рівною , може допомогли спільні тренування з Еліною .
Ответить
+4
Юрий Щербань
Марта браво 
Ответить
+4
Viktor Shuper
Гарсія по одним аутам лупила як Ястремська в "кращі" часи
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Viktor Shuper
Марта навіть не напружувалась, і спітніти не встигла 
Ответить
+4
8number
З перемогою ) Молодець, аж не віриться 
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
03.08.2023, 06:39 5
Футбол
Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину
Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину
02.08.2023, 23:20
Теннис
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
02.08.2023, 17:20 12
Футбол
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
01.08.2023, 22:29 40
Футбол
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
01.08.2023, 20:32 1
Теннис
Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
03.08.2023, 10:48 4
Теннис
Калинина в двух сетах проиграла финалистке AO-2021 на турнире в Вашингтоне
Калинина в двух сетах проиграла финалистке AO-2021 на турнире в Вашингтоне
01.08.2023, 22:23 21
Теннис
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
02.08.2023, 00:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем