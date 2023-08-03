Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Марта в двух быстрых сетах разобралась с Каролин Гарсией
Украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) добыла еще одну победу на турнире WTA 500 в Вашингтоне.
Во втором раунде основы украинка переиграла вторую сеяную француженку Каролин Гарсию (№6 WTA).
Это была самая высокорейтинговая победа Костюк в карьере.
Вашингтон. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:2, 6:3
Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла впервые. Предыдущие две встречи Гарсия выиграла на грунтовых покрытиях в трех сетах.
Марта провела 16-й матч против соперницы из первой десятки мирового рейтинга и выиграла во второй раз. Впервые ей это удалось месяц назад на Уимблдоне, когда была обыграна Мария Саккари из Греции.
В следующем раунде Костюк сразится против восьмой сеяной Людмилы Самсоновой (№18 WTA).
Ранее в 1/4 финала соревнований в Вашингтоне вышла Элина Свитолина.
What a PERFORMANCE 💯@marta_kostyuk stuns No.2 seed Garcia in Washington, DC!#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/kfmWezq67R— wta (@WTA) August 3, 2023
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Мартусю, вітаю! Ти заслужила на цю перемогу! Так тримати!
Далі кацапка Самсонова, яка тут захищає минулорічний титул, правда, серії 250, а не 500, як зараз. Тут вона виглядає впевнено, тому буде черговий іспит для Марти. Рахунок очних зустрічей теж 0:2, як і з Гарсією, але й ті матчі були вже давно. Як зараз вдасться впоратися з гарматницею, що перебуває у хорошій формі?
Частіше би так...
Коли є за що критикувать, я критикую...Але сьогодні,тільки похвала!
Бійтесь Пегули, трясіться Квітові,
Ми ще покажем усьому світові))