Стало известно, кто будет комментировать Game4Ukraine

Стало известно, какие телекомментаторы будут работать на благотворительном матче Game4Ukraine, который состоится в субботу, 5 августа в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Поединок из Лондона прокомментируют Виктор Вацко и Роман Бебех. Прямую трансляцию проведет видеосервис MEGOGO, при чем трансляция будет бесплатной.

С полными составами команд на Game4Ukraine можно ознакомиться здесь.

Ukrainian commentators, Roman Bebeh and Viktor Vatsko, started their journey to the UK🇬🇧Can you imagine that Vatsko commented on games where @jksheva7 and Serhii Rebrov played football together, over nearly 25 years ago? We them a good trip. You can watch #Game4Ukraine on Sky Max pic.twitter.com/IvMPh5DOtR