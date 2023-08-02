Легенды футбола, телеведущие и музыканты: кто примет участие в Game4Ukraine

Уже 5 августа в Лондоне, на домашней арене «Челси» Стэмфорд Бридж, состоится Game4Ukraine — благотворительный матч в поддержку Украины. Амбассадоры фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко выйдут на поле в капитанских повязках синей и желтой команд соответственно. Game4Ukraine соберет легенд мирового футбола, действующих игроков английской Премьер-лиги, а также популярных музыкантов, актеров и ведущих. Состав команд действительно впечатляет.

Так, в составе «синих» под руководством тренера женской команды «Челси» Эммы Хейз появятся:

Голкиперы: Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд и Карло Кудичини;

Защитники: Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо и Уильям Галлас;

Полузащитники: Кларенс Зеедорф, Микаэль Эссьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти и Джо Коул;

Нападающие: капитан Андрей Шевченко, его партнер по нападению в «Динамо» и сборной Сергей Ребров, Самуэль Это'о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони и Джимми Флойд Гассельбайнк.

К профессиональным футболистам присоединятся селебрити: звезда сериала «Тед Лассо» Тохиб Джимо, британский комик Рассел Говард, актеры Арчи Рено и Ральф Литтл, а также музыканты Джеймс Артур и Челси Граймс.

«Андрей Шевченко попросил меня [принять участие в матче], и я хотел помочь своему другу, но это гораздо больше, чем благотворительная игра с друзьями. Речь идет об образовании, и я уверен, что это самая важная вещь для всех. Когда люди оказываются в беде, в условиях войны, они не знают, что произойдет в следующий час. Но по крайней мере до тех пор, пока дети учатся в школе, в эти часы их жизнь кажется нормальной. Именно поэтому я рад, что смогу принять участие, и, надеюсь, это поможет собрать достаточно денег для того, чтобы можно было отстроить школу», — прокомментировал свое участие бывший голкипер «Челси» и сборной Чехии Петр Чех.

Тренером желтой команды станет легендарный наставник «Арсенала» Арсен Венгер. Под его руководством на поле выйдут:

Голкиперы: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс;

Защитники: Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Уэс Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши;

Полузащитники: капитан Александр Зинченко, Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки;

Нападающие: Евгений Левченко и Якубу Айегбени.

В селебрити-составе «желтых» появятся звезда «Теда Лассо» Фил Данстер, актер Гиро Файнс-Тиффин, певец Том Греннан и телеведущий Роман Кемпф.

«Ни один ребенок в Украине не несет ответственности за то, что там происходит. Это очень трагическая ситуация, которая отзывается в наших сердцах. Иногда освещение войны в медиа не настолько широкое, как это было в начале [войны], поэтому мы должны пытаться помочь. Надеюсь, игра будет способствовать восстановлению образования в Украине. Она также должна привлечь внимание людей к тому, что происходит. Нельзя ничего не делать, когда война так близко к нам», — отметил бывший вратарь сборной Германии и непобедимого состава «Арсенала» Йенс Леманн.

Команды будут играть ради благотворительной цели: собранные средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

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