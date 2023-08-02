ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»

Когда Александр Зинченко впервые за два года вернулся в свою родную страну, он знал, чего ожидать. Положив голову на подушку в первую ночь своего возвращения в Киев, он закрыл глаза и стал ждать сирены воздушной тревоги, которая должна была предупредить его о падающих с неба бомбах или ракетах.

Но она так и не прозвучала.

На следующее утро он включил новости и услышал, что впервые за несколько недель в Киеве наступила спокойная ночь.

Я подумал: «Ну, спасибо за подарок».

Но вторая ночь не была такой спокойной.

«Когда включилась сирена, было около двух часов ночи», – рассказывает The Athletic защитник «Арсенала» и сборной Украины. «Моя жена проснулась и сказала: «Давай спрячемся на парковке». Но, честно говоря, я был настолько уставшим, что никуда не пошел. Она подошла ближе к окну, чтобы посмотреть, что там в воздухе, и сказала, что видит, что ракета была в воздухе, а потом наша система ПВО ее уничтожила. И это было так громко.

Это было очень страшно... ужасно, потому что мне не с чем было сравнить».

26-летний футболист провел неделю в Украине, где ужасы войны бьют по психике на каждом шагу, и когда мы беседуем с ним примерно через неделю после его возвращения в Лондон, то видим, какое влияние оказала на него эта поездка.

Он вернулся в Великобританию не только для того, чтобы продолжить реабилитацию после травмы, но и для того, чтобы начать рассказывать о благотворительном матче Game4Ukraine, который состоится в субботу, 5 августа, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Цель этого матча – собрать средства на восстановление жизненно важных образовательных ресурсов на его родине, включая школу в Черниговской области (территория, которая была оккупирована российскими войсками на 33 дня), которая была почти полностью разрушена ракетами.

Небольшая группа журналистов была приглашена для интервью с Зинченко, который по прибытии пожал руку всем ожидающим, несколько раз извинился за задержку в лондонских пробках и поблагодарил всех за возможность побеседовать. Он говорит спокойно и наклоняется вперед в своем кресле, как бы приближая себя к тем, кто слушает, что он хочет сказать.

«Почему бы вам не начать с рассказа о вашей поездке в Украину?» – предлагает организатор встречи, рассказывая о своей недельной поездке с бывшим нападающим «Челси» и «Милана», а впоследствии тренером сборной Украины Андреем Шевченко (с которым Зинченко сотрудничает в организации Game4Ukraine) и их встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения этого мероприятия.

Мало кто ожидал стать свидетелем того, что последовало за этим.

В течение девяти минут кроме Зинченко не говорил никто.

В течение девяти минут он позволил себе выплеснуть небольшую часть печали и гнева, которые копились в нем с момента начала вторжения в феврале 2022 года.

В течение девяти минут он был бессилен остановить слезы, когда заново переживал разговоры и наблюдения со своим народом, которые останутся с ним навсегда.

«Я разговаривал с детьми, которые учатся в этой школе», – говорит Зинченко о разрушенном здании в Черниговской области. «Слушая их, понимаешь, что это настоящие, правдивые рассказы детей. Честно говоря, я был в шоке. Такого даже в кино не увидишь. Потому что это дети, они не могут врать. Они просто говорят настоящую правду.

Вторжение началось полтора года назад, и, видя все эти ситуации с телефона, с ноутбука, из звонков, сообщений и так далее, я уже был в шоке. Но мы люди, мы начинаем к этому привыкать – к сожалению или к счастью, я не знаю.

Но это совершенно другая история, когда ты видишь все эти разрушенные здания своими глазами. Это совершенно не те впечатления, что с телефона. Я не могу сказать, что это было не страшно. Конечно, было. Но в то же время ты думаешь, стоит ли мне бояться или лучше принять все как есть и попытаться сделать что-то хорошее, помочь людям, помочь своей стране».

С момента возвращения Зинченко ежедневно посещает тренировочную базу «Арсенала», где он восстанавливается после травмы икры, из-за которой он досрочно завершил прошлый сезон. Но по тому, как он говорит, становится ясно, что, находясь здесь физически, ментально и эмоционально он все еще находится в Украине.

Тремя днями ранее была разрушена плотина ГЭС в Новой Каховке на юге Украины, в результате чего были затоплены десятки городов и сел по обе стороны реки Днепр. С начала вторжения по 30 июня этого года, по данным Управления ООН по правам человека, в Украине было 25 170 жертв среди гражданского населения, из них 9 177 человек погибли и 15 993 получили ранения.

Пока Зинченко ехал в машине из своего дома на севере Лондона на интервью, он разговаривал по телефону с волонтерами, работающими в этом районе.

«Истории, которые я слышал… честно говоря, я даже не могу вам объяснить», – говорит он. «Некоторые люди не имеют возможности покинуть свои дома, потому что вода уже так высоко. Представьте себе здания в три-четыре этажа, которые просто уходят под воду. А у некоторых нет возможности уехать, потому что они уже очень старые.

Страшную историю я услышал об одной женщине, которая держала на руках двух маленьких детей, родившихся всего несколько месяцев назад. Она просто была на крыше с обеими и держалась за последний, не знаю... камень. Она пыталась выжить, но, к сожалению, не смогла, вместе с детьми.

Слушая эту историю, думаешь: «За что?».

Он злится, по его словам, каждый день. «Потому что я действительно хочу знать, что они делают. Чего добиваются? Чтобы победить? Если эта война стоит одной нашей жизни, или одной жизни животных, которых они убили несколько дней назад в зоопарке, или в Каховке, где разрушили плотину, то стоит ли это того?

Может быть, я плохо знаю историю. Но я знаю, что каждая война заканчивается за столом переговоров. И в конце концов, вы просто подумаете: сколько людей погибло? Сколько людей потеряли своих близких? Сколько людей потеряли свои дома, работу или что-то еще?

И ради чего? Для чего?».

Его эмоции обнажены для всеобщего обозрения.

Как он справляется с ними психологически? «Пожалуйста, пожалуйста, не лезьте ко мне в голову, – умоляет он, – потому что я не знаю, что там сейчас. Честно, в это трудно поверить».

Слушая речь Зинченко, трудно представить, как ему удается выступать за свои команды (сборную Украины, «Манчестер Сити» и, после трансфера в июле 2022 года, «Арсенал»), когда его мысли настолько поглощены происходящим дома.

«Поначалу, – говорит он, – мне было трудно разобраться во всем. Каждый из нас был в шоке – я говорю об украинцах. Я разговаривал со своими товарищами по сборной, которые играют за границей, и большинство из них даже не могли выйти на тренировочную площадку, чтобы тренироваться, чтобы продолжать. Потому что никто этого не ожидал. Но в конце концов, ты должен это делать...

У вас есть два варианта: сдаться или попытаться помочь, насколько это возможно. И я думаю, что использование таких возможностей для того, чтобы представить свою страну наилучшим образом, – это самая мощная помощь с моей стороны.

Мы должны продолжать. Я могу помочь отсюда гораздо больше, чем если бы я был там в данный момент. Но я обещаю вам, что я очень хочу быть там, даже сейчас. Потому что это моя родина, я просто хочу быть там.

И наверняка после завершения карьеры я буду жить в Украине».

По словам Зинченко, когда началось вторжение, «Манчестер Сити» оказал ему психологическую поддержку и провел «пару бесед». «Но, честно говоря, я бы не сказал, что это мне сильно помогло», – говорит он. «Что мне очень помогло в психологическом плане, так это разговоры с семьей, со своим окружением, с друзьями».

Важным было и пребывание на поле.

«Футбол – это моя жизнь, и когда я на поле, я начинаю забывать обо всем. Вот почему я считаю, что футбол – это такая мощная возможность сплотиться, быть единым, посылать любые сообщения, веселиться».

Во время своего визита в Черниговскую область он и Шевченко провели время, играя в футбол с детьми. По словам Зинченко, это был единственный раз, когда он увидел, что они улыбаются и смеются. Он надеется, что таких моментов в их жизни будет еще много, но опасается длительного влияния того, что им пришлось пережить за последние полтора года.

«Это тоже одна из самых страшных вещей. Потому что я понимаю, что это большая, большая душевная травма для всех них. Жизнь в военное время – это самое страшное, что может произойти для всех родителей. Представьте, что вам пять, шесть, семь лет, и вдруг к вам в дом приходят с оружием. Это уже психическая травма.

Я знаю, что даже после того, как мы победим это нашествие и закончится война, будет еще много работы в плане психических вещей. Потому что многие люди, все мы, украинцы, полностью изменились».

Вместе с женой Владой у Зинченко есть двухлетняя дочь Ева и еще один ребенок на подходе. «Быть хорошим отцом – это самая тяжелая работа в мире», – улыбается он, позволяя себе минуты радости среди грусти. «У нее большой характер и большая индивидуальность, – говорит он о своей дочурке, – с которой будет трудно справиться. Но это самый приятный возраст».



The Athletic

Ева, а также ее брат или сестра – это часть его стремления сделать все возможное, чтобы помочь людям на родине.

«Когда они вырастут, они будут спрашивать меня: «Папа, когда в нашей стране была война, что ты делал? Как ты помогал людям?». Я просто хочу посмотреть в глаза своим детям и сказать: «Ну, я и ваша мама, мы старались сделать все, что могли».

Так что это то, что я пытаюсь сделать. Вот что у меня в голове».

Несмотря на то, что Game4Ukraine проходит за день до матча за Суперкубок Англии против бывшего клуба Зинченко, «Сити», на стадионе «Уэмбли», Александр говорит, что все его партнеры по «Арсеналу» «готовы играть и очень хотели бы быть там. Для меня это очень много значит. Это значит, что мы не одиноки.

Поэтому и для меня, и для Андрея Шевченко, и для всех нас в Украине эта игра так важна. Помимо денег, которые мы пытаемся собрать на восстановление школы, это еще и важное послание – мощное послание – всему миру о том, что мы все вместе.

Я знаю, что некоторые люди устали от этой войны. Но мое единственное послание заключается в том, что мы должны держаться вместе. Потому что если не Украина, то это может быть другая страна, верно? Сегодня это Украина, но если мы не остановим войну сейчас и не остановим их, то следующей может стать ваша страна».

Сара Шепард, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух