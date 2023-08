ВИДЕО. Супергол Фати. Барселона обыграла Милан в товарищеском матче в США

В ночь на 2 августа состоялся товарищеский матч между испанским клубом «Барселона» и итальянской командой «Милан». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонцев.

Единственный гол на 55-й минуте забил Ансу Фати. 20-летний испанец классным ударом отправил мяч в девятку ворот соперников.

Для «сине-гранатовых» это 2-я победа на сборах в США. Ранее «Барса» уступила 3:5 «Арсеналу» и обыграла 3:0 «Реал».

«Милан» на турне по США проиграл все 3 поединка: «Реалу» (2:3), «Ювентусу» (2:2, пен. 3:4) и теперь «Барселоне».

Товарищеский матч. Лас-Вегас

Милан – Барселона – 0:1

Гол: Фати, 55

Видеообзор матча:

Defeat in our final US outing.#ACMTour #MilanBarcelona #SempreMilan pic.twitter.com/YqXt9j8udQ