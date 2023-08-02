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Товарищеские матчи
Милан
02.08.2023 06:00 – 37 0 : 0
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 августа 2023, 05:22 | Обновлено 02 августа 2023, 06:14
651
0

Милан – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 августа в 06:00 трансляцию товарищеского поединка

02 августа 2023, 05:22 | Обновлено 02 августа 2023, 06:14
651
0
Милан – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 2 августа, в 06:00 по киевскому времени в Парадайсе (штат Невада, США) состоится товарищеский матч между итальянским клубом «Милан» и испанской «Барселона».

Игру команды проведут в рамках предсезонного тура по США.

Милан – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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