В среду, 2 августа, в 06:00 по киевскому времени в Парадайсе (штат Невада, США) состоится товарищеский матч между итальянским клубом «Милан» и испанской «Барселона».

Игру команды проведут в рамках предсезонного тура по США.

Милан – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция