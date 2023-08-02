Товарищеские матчи
Италия02 августа 2023, 05:22 | Обновлено 02 августа 2023, 06:14
651
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Милан – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 августа в 06:00 трансляцию товарищеского поединка
02 августа 2023, 05:22 | Обновлено 02 августа 2023, 06:14
651
0
В среду, 2 августа, в 06:00 по киевскому времени в Парадайсе (штат Невада, США) состоится товарищеский матч между итальянским клубом «Милан» и испанской «Барселона».
Игру команды проведут в рамках предсезонного тура по США.
Милан – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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